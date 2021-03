Bart is al 30 jaar Tilburger maar kan alleen na taaltest Nederlander worden

De Belg Bart Bastiaanse spreekt vloeiend Nederlands maar moet toch een taaltest doen (privéfoto). vergroot

Hij was verbaasd. Is dit een grap? De Belg Bart Bastiaanse (54) woont al dertig jaar in Tilburg, heeft hier een tatoeageshop en spreekt, leest en schrijft zoals iedere Vlaming al vanaf zijn jeugd vloeiend Nederlands. Toen hij een verzoek tot nationalisering indiende kreeg hij echter te horen dat hij dan wel een taaltest (NT2) van 200 euro moet doen om aan te tonen dat hij onze taal machtig is.

Malini Witlox Geschreven door

Bastiaanse belde meteen de gemeente, die hem echter niet kon helpen. In vloeiend Nederlands vertelt hij hoe dat gesprek ging. "Ze hadden begrip voor mijn verhaal, maar vertelden me dat ze zoiets vroeger wel bij de balie konden aanpassen, maar nu niet meer. Ik moet bij de Dienst Uitvoering Onderwijs zijn, maar die kan ook niet helpen. Als je Nederlander wil worden, moet je aan de eisen voldoen."

"Dit is pure bureaucratie"

Wie zich wil laten nationaliseren tot Nederlander en uit een EU-land komt moet een taaltoets doen, tenzij je een hogere opleiding hebt gevolgd, kreeg Bastiaanse te horen.

"Ik heb alleen mts gedaan. Maar ik spreek, lees en schrijf net zo goed Nederlands als iedere Nederlander. Ik heb in Turnhout op school gezeten, op 30 kilometer afstand van Tilburg. Ik woon hier al jaren en bovendien is Nederlands ook de officiële taal van Vlaanderen. Vlaams bestaat eigenlijk niet. Dit is pure bureaucratie."

"Ik wil heel graag Nederlander worden"

Regels zijn regels, dus hij moet eraan geloven. Tenzij hij zijn verzoek tot nationalisering terugtrekt. "De test stoot me wel tegen het hoofd. Maar ik wil heel graag Nederlander worden. Nu moet ik naar België als ik bijvoorbeeld mijn paspoort wil verlengen. Ik woon in Tilburg, een Nederlands paspoort is veel handiger, ook voor mijn bedrijf en pensioen later."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.