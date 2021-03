Wachten op privacy instellingen... Scholieren in zeecontainer Volgende Vorige vergroot 1/2 Nina kan zich thuis niet concentreren en studeert daarom in een container

Een oude loods in Oosterhout is omgebouwd tot een plek waar je even rustig kunt studeren. Scholieren die zich thuis niet kunnen concentreren omdat ze niet de enige zijn die thuiswerken, kunnen er rust vinden in oude zeecontainers.

Het initiatief komt van Ron Offenbach. “Ik zag om me heen wat het thuiswerken voor problemen gaf. Eén van mijn werknemers zat op de slaapkamer achter een strijkijzer te werken. Ook bij vrienden van mijn kinderen zie ik het geworstel. Ik dacht: daar moet een oplossing voor komen.“

In december belde Ron de gemeente met zijn idee, ondernemers sloegen de handen ineen en in een paar maanden werd een oude loods op het Galvanitasterrein omgebouwd tot hippe studieruimte. In De Loods 16 zijn zo’n zestig plekken en de plek is bedoeld voor jongeren tussen 15 en 23 jaar.

“Het wordt geen plek waar scholieren gewoon kunnen gaan hangen.”

De jongeren die er vrijdag zijn, zitten in groepjes te kletsen. Maar volgens Offenbach wordt er straks wel degelijk serieus gestudeerd. “Het wordt geen plek waar scholieren gewoon kunnen gaan hangen”, vertelt Ron. “Dat laten we niet toe. Er komen begeleiders te zitten die alles in goede banen leiden. Iedereen moet zich straks online inschrijven. Dus we weten precies wie er zitten. En ze krijgen dan een plek toegewezen.”

De scholieren die vrijdag een kijkje komen nemen zijn al enthousiast. Nina van Straten (16) zit op het Frencken college in Oosterhout en kan vaak niet op school terecht en thuis is het ook niet altijd fijn studeren.

