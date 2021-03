Vrouwen gelokt, gedrogeerd en misbruikt door stel in Heeswijk-Dinther

Vrouwe Justitia. (Foto: ANP) vergroot

Een man en vrouw uit Heeswijk-Dinther hebben volgens justitie in een jaar tijd drie vrouwen gedrogeerd en seksueel misbruikt in hun huis. Waarschijnlijk wilde het stel nog veel meer slachtoffers maken. Justitie eiste vrijdagmiddag zes jaar cel tegen de 47-jarige man. De vrouw moet later voor de rechter komen.

Het koppel lokte de drie vrouwen, van wie twee er volgens de politie ‘kwetsbaar’ zijn, met de vraag om een kopje koffie te komen drinken. Vervolgens werden de vrouwen onwel en werden ze seksueel misbruikt. De verdachten deden waarschijnlijk slaapmiddel in hun drankje. Twee van de vrouwen zijn niet alleen aangerand, maar ook verkracht.

Grote schaal

Tussen juni 2019 en juni 2020, toen het tweetal werd opgepakt, heeft het tweetal zo’n tachtig vrouwen benaderd met de vraag om op de koffie te komen. “Het lijkt er op dat de verdachten dit soort feiten op grote schaal wilden plegen”, zei de officier van justitie vrijdag.

De vrouwen waren gedrogeerd en weten daarom niet veel meer van het misbruik. “Het is dat de vrouwelijke verdachte openheid van zaken heeft gegeven, anders waren ze hier mogelijk gewoon mee weggekomen.”

Vrouw moet nog voor de rechter komen

De vrouwelijke verdachte is kwetsbaar, stelt justitie. Ze zou sterk beïnvloed zijn door de man. “Zij lijkt zich niet ten volle bewust geweest te zijn van de strafbaarheid van de feiten en heeft ogenschijnlijk volledige openheid van zaken gegeven.”

