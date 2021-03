Dramatische avond voor Helmond Sport en Top Oss

Foto: OrangePictures vergroot

Het was vrijdag een moeizame avond voor het Brabantse voetbal. NEC won met 7-0 tegen Helmond Sport nadat de Helmonders (thuis) vroeg in het duel met tien man kwamen te staan. Later op de avond leed ook Top Oss een fikse nederlaag in eigen stadion. Het werd 0-4 tegen Go Ahead Eagles.

Ron Vorstermans Geschreven door

In Helmond was het snel gedaan. Orhan Dzepar haalde de doorgebroken Elayis Tavsan neer en moest met rood van het veld. Rens van Eijden krulde de daaropvolgende vrije trap fraai in het doel.

Wachten op privacy instellingen...

Daarna was er geen houden meer aan. Rangelo Janga en Jordy Bruijn scoorden nog voor rust. In de tweede helft voerde NEC de score op door treffers van Edgar Barreto, Tavsan, Bart van Rooij en Thibo Baeten.

Later op de avond moest ook Top Oss in de Keuken Kampioen Divisie het onderspit delven. De Ossenaren legde het net als Helmond sport in eigen huis af, en wel met 0-4 tegen Go Ahead Eagles.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.