Brabantse vakantieparken bijna volgeboekt in hoogseizoen: 'Mensen willen zekerheid'

Wachten op privacy instellingen... Stilte voor de storm op vakantiepark de Flaasbloem tussen Chaam en Alphen. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige vergroot 1/2 Vakantieparken verwachten drukte door corona. Zo ook de Flaasbloem in Chaam

Door de coronacrisis zijn nog veel mensen onzeker over een vakantie in het buitenland en daar profiteren de Brabantse huisjesparken en campings van. De boekingen gaan nog sneller dan vorig jaar en als je nog een plekje wilt, dan is het opschieten geblazen. "Er is echt sprake van een run, ook omdat mensen vorig jaar naast hun ideale vakantiebestemming hebben gegrepen", zegt toerisme-expert Goof Lukken van de Breda University for Applied Sciences in Breda.

Raoul Cartens & Paul Ruiter Geschreven door

"Elk jaar gaan sowieso 1,8 miljoen mensen per jaar in eigen land op vakantie. En als daar die 5 miljoen anderen bij komen die normaal naar het buitenland gaan, dan wordt het echt krap in de markt", licht Lukken toe.

Drukte alom

Bij camping De Paal in Bergeijk (60 huisjes en 600 kampeerplaatsen) merken ze het goed, de toegenomen wens om in eigen land vakantie te vieren. Voor de zomerperiode is er een ware run op huisjes, zegt Meike Martens namens de camping. “Qua huisjes denk ik dat we in november al volzaten. In andere jaren was dat misschien in januari. Je merkt dat mensen weg willen en dat ze het niet uitmaakt wat er open is."

Vakantiepark De Reebok in Oisterwijk (25 huisjes, 200 plaatsen) had vorig jaar al een heel drukke zomer, en dit jaar lijkt een herhaling te worden. "Aan de vroegboekingen zien we dat het met name in het hoogseizoen extreem is", zegt medewerkster Priscilla Broers. "Juli en augustus zitten bijna vol."

Voor Pasen is dat nog wat minder. “Daar merken we dat de mensen nog een beetje in afwachting zijn van de coronapersconferenties of het weer", zegt Broers. Veel vakantiegangers gaan er een beetje vanuit dat in de zomer weer wat meer mag, denkt ze, zoals op het terras zitten.

Ook op Bungalowpark El Dorado in Chaam stromen de reserveringen binnen. De achttien huisjes op het park komen sowieso altijd wel vol, laat de beheerder weten, maar in coronatijd gaat dat nog sneller. “Mensen gaan normaal naar Spanje, maar nu naar Nederland, zo geven veel mensen die een boeking doen aan.” Ook ziet hij dat er meer interesse is om een eigen vakantiehuisje te kopen.

Pasen

Ondertussen hoopt toerisme-expert Lukken dat de dagattracties, zoals de Efteling en de Beekse Bergen, voor Pasen (4 en 5 april) weer publiek mogen toelaten. "Pasen is vaak de start van het het seizoen voor die bedrijven en ik hoop dat ze dan weer open mogen. Want bij veel van hen staat het water ze wel aan de lippen en zijn ze afhankelijk van steun van de regering. Voor de toeristische sector moet deze crisis niet heel veel langer duren."

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.