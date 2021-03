Een prachtige zonsopkomst als voorbode van een fraaie dag

De zonsopkomst in het zuidoosten van Brabant (foto: Ben Saanen). Een mooie koude zonsopkomst met sluierbewolking in Beek en Donk (foto: Willem van Nunen). Een vogel kiest het luchtruim tijdens de zonsopkomst in Waalwijk (foto: Martha Kivits). Voor weerfotografen is zo'n zonsopkomst genieten (foto: Ben Saanen). Een frisse start van de zaterdag (foto: Ben Saanen). Een idyllische aanblik op de vroege zaterdagochtend (foto: Ben Saanen). De zonsopkomst in Made (foto: Anja Bastiaanse). Volgende Vorige vergroot 1/7 De zonsopkomst in het zuidoosten van Brabant (foto: Ben Saanen).

Het was zaterdagochtend genieten voor vroege vogels. Wie vroeg uit de veren was, zag een fraaie zonsopkomst boven Brabant. Een voorbode van een heel mooie zaterdag volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza. "Het zal aangenaam aanvoelen 's middags."

De nacht van vrijdag op zaterdag verliep erg fris. Volgens meteorologen is het sinds 2013 niet zo laat in het voorjaar zo koud geweest in Nederland. "In Woensdrecht werd een temperatuur van -6,2 gemeten en op andere plaatsen -5 tot -6", vertelt Wouter. "Het heeft dus flink gevroren."

Ook elders in Nederland was het koud. In Wijk aan Zee in Noord-Holland werd het bijvoorbeeld -6,4 graden en in het Gelderse Deelen -6,8 graden. Weerstation Twenthe in Overijssel noteerde zelfs een temperatuur van -9,9 graden op klomphoogte, meldt Weer.nl.

Herhaling van afgelopen nacht

Maar nu de zon schijnt, wordt het snel warmer in Brabant. Uiteindelijk komen we volgens Wouter uit op een temperatuur van zes graden. "Dat is aan de frisse kant, maar zeker in de zon zal het 's middags aangenaam aanvoelen omdat er heel weinig wind staat."

Zaterdagavond en -nacht krijgen we volgens de weerman van Weerplaza een herhaling van afgelopen nacht. "Het zal niet weer zo koud worden, maar toch wel -3 tot -5 op veel plaatsen. Er kan ook wat mist ontstaan."

Zondag verwacht de weerman van Weerplaza net zo'n dag als zaterdag. "Ook dan blijft het droog, is er veel zonneschijn en wordt het zo'n zeven graden."

Regen en stevig waaien

Komende week neemt de bewolking toe. "de wind draait dan naar het zuidwesten. Het blijft de eerste dagen nog wel droog, maar vanaf woensdag verandert dit. Dan loopt de temperatuur langzaam op, krijgen we geregeld te maken met regen en gaat het ook stevig waaien."

