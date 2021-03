Vertrouwen is het toverwoord bij Willem II-goalie Aro Muric

Aro Muric (foto: OrangePictures) vergroot

Een mentale dreun kreeg Aro Muric tijdens zijn eerste twee wedstrijden voor Willem II. Maar liefst elf keer moest hij de bal uit het net halen na een tegengoal. Maar de huurling van Manchester City rechtte zijn rug, met als voorlopig hoogtepunt drie punten én ‘de nul’ tegen Sparta. Het vertrouwen groeit. En dat is goed, want alles valt of staat met vertrouwen.

Fabian Eijkhout Geschreven door

In een tot persruimte omgetoverde zaal in het Koning Willem II Stadion wordt er gelachen, flink gelachen zelfs. Vier verschillende interviews vinden tegelijk plaats en het is lang geleden dat er zo vaak een lach te horen zal zijn geweest. Niet gek, de sfeer was afgelopen week goed bij Willem II. De overwinning heeft de ploeg goed gedaan. “Je zag vooral ook meer vertrouwen. Zo’n gevoel van: we kunnen het, zie je wel”, zegt Muric. “Daarvoor dachten we het ook, maar zoiets moet wel ergens een keer een start krijgen. Dat was tegen Sparta zo.”

"Er hing geen negatieve sfeer toen ik hier kwam, iedereen probeert elkaar te helpen."

De boomlange doelman kwam op de laatste dag van de transfermarkt naar Willem II. Hij debuteerde tegen Feyenoord (5-0) en stond voor het eerst in Tilburg in het doel tegen FC Utrecht (0-6). Geen lekker moment om in te stromen, al viel het qua sfeer nog wel mee. “Er was geen slechte sfeer. Iedereen heeft het geloof dat we dit kunnen en in de Eredivisie kunnen blijven. Dat was toen ook al zo. Er hing geen negatieve sfeer. Iedereen probeert elkaar te helpen.”

Wachten op privacy instellingen...

Muric voelt zich goed bij Willem II. Hoewel hij door corona Tilburg nog niet echt heeft gezien, is het niet allemaal nieuw. “Mijn zwager komt uit deze stad. En Willem II kende ik al omdat ik een paar weken bij de rivaal uit Breda heb gespeeld. Via ploeggenoten van NAC kende ik Victor van den Bogert, die speelde toen ook al bij Willem II.” En daar komt bij dat hij druk is met Nederlandse les, hij werkt ook buiten het veld hard om stappen te maken. “Ik denk dat ik zeventig procent al begrijp, alleen het praten is echt moeilijk. Het is goed voor mij om de taal te leren.”

Het geeft weer wat extra vertrouwen. En dat is wat hij nodig heeft als hij op doel staat. Met of zonder vertrouwen is een wereld van verschil. “Na elf doelpunten tegen in twee wedstrijden ben je misschien wat voorzichtiger, je neemt minder risico en denkt twee keer na voor je uitkomt. Veel hangt af van zelfvertrouwen, de manier waarop alles gaat. Op én naast het veld.”

"Mijn vader is heel kritisch, maar dat is alleen maar goed."

Naast het veld speelt vader Samir een belangrijke rol. Hij is samen met zijn zoon in Tilburg. Wedstrijden bezoeken in het stadion gaat nu niet, dus kijkt hij ze op tv. Hij heeft zijn zoon zijn hele carrière gevolgd, met een kritische blik. Nu ook, want na de wedstrijden praten ze altijd over wat goed of fout ging. “Hij is heel erg kritisch”, zegt Muric met een voorzichtige glimlach.

“Dat is niet slecht, dat is alleen maar goed. Het heeft geen zin als je alleen maar alles goed praat. Van de kritiek kun je alleen maar beter worden. En het is fijn dat hij hier is. In mijn vrije tijd kijk ik veel voetbal of ik wandel met mijn vader. Het is belangrijk dat hij er is. Alleen zijn is voor niemand makkelijk.”

"Een 'clean sheet' is voor een doelman wat een goal voor een spits is."

Muric wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Manchester City. Een langer verblijf is voor de international van Kosovo niet uitgesloten. Maar de focus ligt nu op dit seizoen. Voor zichzelf om zoveel mogelijk minuten te maken. “En zo min mogelijk doelpunten tegen zien te krijgen. Die ‘clean sheet’ van zondag was heel fijn, dat is voor een doelman wat een goal voor een spits is. Maar het belangrijkste is Willem II op het hoogste niveau houden. Daar concentreer ik me op.”

Met zijn ploeggenoten hoopt Muric zaterdag de volgende stap richting handhaving te zetten, op bezoek bij FC Twente. “Het is belangrijk om weer punten te pakken, het vertrouwen dat we een goed resultaat kunnen halen is er.”

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.