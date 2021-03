Olcay Gülsen: 'Vrouwen moeten elke dag bezig zijn met hun positie'

De Waalwijkse Olcay Gulsen (foto: ANP). vergroot

Bescheiden, talentvol, maar niet altijd het geloof om in hun eigen kracht te staan. Zo kijkt Waalwijkse Olcay Gülsen (40) naar de vrouw. Op 8 maart is het jaarlijks Internationale Vrouwendag 2021 en staat de wereld stil bij de maatschappelijke positie van vrouwen. Olcay heeft hard moeten werken om zich los te worstelen van haar omgeving om te komen tot waar ze nu is.

Olcay werd veertig jaar geleden geboren in een Koerdisch-Armeens gezin in Waalwijk. Ze groeide op met vier zussen en een broer. Dat was geen makkelijke jeugd, omdat haar vader agressief was en kampte met schizofrenie. ‘’Je ontworstelen aan waar je vandaan komt, is altijd een strijd’’, vertelt Olcay. ‘’Die strijd heb ik zelf gevoerd. Mijn afweermechanisme was gewoon om keihard te gaan werken.’’

Op haar 21e startte ze haar eerste bedrijf en in 2009 had ze haar eigen modemerk, SuperTrash. Dat merk ging failliet in 2018, maar nu heeft ze een eigen cosmeticalijn en werkt ze aan verschillende radio- en televisieprogramma’s. Sinds ze open is gaan praten over het huiselijk geweld uit haar verleden, merkt ze dat veel vrouwen haar benaderen.

‘’Ik vind het fijn dat vrouwen mij opzoeken. De stap om hulp te zoeken is groot en veel vrouwen schamen zich enorm voor hun situatie. Soms willen ze alleen hun verhaal kwijt, soms vragen ze om advies. Ik ben natuurlijk geen specialist op dat gebied, maar kan ze soms wel doorverwijzen naar de juiste instanties.’’

"Vrouwen moeten elke dag bezig zijn met hun positie."

Ieder jaar op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Olcay vindt het goed dat deze dag er is, maar staat er verder niet bewust bij stil. ‘’We moeten er naartoe dat we als vrouw elke dag bezig zijn met onze positie. Niet alleen deze ene dag.’’

Olcay groeide met vier zussen op tussen flink wat vrouwen. ‘’Ieder van mijn zussen is ook zo verschillend. Vrouwen zijn gewoon ontzettend bijzonder. Ik vind het zo jammer dat vrouwen vaak hun eigen kracht niet zien, terwijl ze zo talentvol zijn.’’ Olcay denkt dat het ermee te maken heeft dat veel vrouwen te bescheiden zijn. ‘’Je moet in jezelf geloven. Ik wens iedere vrouw veel meer zelfvertrouwen.’’

" Ik heb altijd al geloofd dat ik het ver zou schoppen."

In haar eigen jeugd miste Olcay de support en het vertrouwen. ‘’Niemand zei ooit tegen mij: ‘Ik ben trots op je’.’’ Als jong meisje heb je daar behoefte aan, maar je moet ook tegen jezelf zeggen dat je trots bent’’, zegt ze. ‘’ Ik heb van jongs af aan geloofd dat ik het ver zou schoppen en dat was eigenlijk nergens op gebaseerd. Ik kwam niet uit een omgeving waar mensen het ver zouden schoppen. Maar je moet zelf besluiten dat je genoeg kwaliteiten hebt om iets te kunnen.’’

Het ver schoppen heeft volgens Olcay ook niets maken met wat je in het leven doet. ''Die bescheidenheid en het gebrek aan durf bij vrouwen keert zich tegen hen op allerlei vlakken. Op de arbeidsmarkt, in de connectie die ze hebben met hun kinderen of in de liefde'', vertelt Olcay. ''Je hoeft niet meteen een ondernemer te worden om je kwaliteiten te benutten. Je kunt er toch ook voor gaan om de leukste, grappigste en liefste huismoeder te zijn?''

