'Ineens stond de brandweer voor de deur met de boodschap dat we Oosteind meteen moesten verlaten'

Drie vrouwen in Oosteind stonden zaterdagochtend even raar te kijken toen de brandweer ineens bij hen voor de deur stond, met de boodschap dat ze meteen hun huis moesten verlaten. De reden? Een gaslek dat rond halfelf was ontstaan tijdens het ploegen van een weiland aan de Hoogstraat.

"Ik zat bij de pedicure, toen ik de brandweer even verderop zag stoppen", vertelt een van de drie vrouwen. "Maar we zagen geen rook of zo, dus we dachten in eerste instantie dat het wel zou meevallen. Maar vervolgens hoorden wij ineens heel veel sirenes en plots kwam mijn moeder naar ons toe. Zij vertelde dat de brandweer voor de deur stond met de boodschap dat we moesten stoppen en meteen Oosteind moesten verlaten."

Ze wonen namelijk vlakbij de plek waar het gaslek was ontstaan. "Ja, zo'n tweehonderd meter verderop."

Vervolgens pakten ze snel hun meest belangrijke spullen en hun cavia's en reden ze snel naar Oosterhout. "Daar ben ik nu met mijn moeder en zus bij een vriendin van mijn zus. Die was toevallig bij ons en zei: kom naar naar ons toe. Het was even snel schakelen."

In totaal werden veertig huizen in een ruime cirkel rond het weiland in Oosteind ontruimd. De vrouwen hadden niet te horen gekregen waar ze konden worden opgevangen, maar hiervoor werd na verloop van tijd gemeenschapshuis Oostquartier opengesteld. Dat maakte voorzitter Ad Caron van de Vereniging Belangen Oosteind rond twaalf uur 's middags bekend. Het gemeenschapshuis was eigenlijk gesloten vanwege de coronavoorschriften. "Maar mensen mochten nu, met inachtneming van de coronaregels, daar even naar binnen om een kopje koffie te drinken."

Rond halfeen zaterdagmiddag was het gaslek in Oosteind gedicht. Toen werden de wegen weer vrijgegeven en mochten de bewoners terug naar huis.

