Man (19) die zich uitgaf als agent wil later echt bij de politie en baalt van aanhouding

Een 19-jarige man heeft zich in Oud Gastel voorgedaan als nepagent. De jongeman had een vals politielegitimatiebewijs bij zich en liet die zien bij een verkeersruzie. Volgens de politie probeerde de man mogelijk een boete uit te schrijven. De man uit Steenbergen wil volgens zijn advocaat heel graag zelf ooit agent worden en zegt nu te balen als een stekker.

De politie kreeg vrijdagmiddag rond vier uur melding dat een er een nepagent rondliep in Oud Gastel. Hij zou na een verkeersruzie het legitimatiebewijs tevoorschijn hebben gehaald. De betrokkenen vertrouwden dat niet en toen ze het bij de echte politie wilden gaan checken, sloeg hij op de vlucht. Dat moest te voet, want even daarvoor had een groep omstanders zijn auto klemgereden.

De verdachte liet zijn auto achter in de Willem Alexanderstraat. Een getuige vertelde aan de politie dat de man tijdens zijn vlucht wat spullen had weggegooid. Kort daarna vond een politiehond in de bosjes een vals legitimatiebewijs.

Aangehouden

De fopagent keerde uiteindelijk terug naar zijn auto en werd toen aangehouden door de politie. Hij werd naar een politiecellencomplex gebracht. Daar heeft hij een verklaring afgegeven aan de rechercheurs. Om tien uur 's avonds kon de jongeman weer op huis aan.

Indruk maken

Volgens zijn advocaat Tommie Joris liet de man het politiepasje "in een vlaag van verstandsverbijstering" zien. "Om zijn autoriteit kracht bij te zetten. Populair gezegd probeerde hij er indruk mee te maken."



"Iemand kwam op hoge snelheid vlak langs zijn auto gereden", zegt Joris over het voorval. "Dat vond hij niet kunnen, toen is hij uitgestapt en er op afgegaan om er wat van te zeggen."

'Stomme actie'

Zijn cliënt beseft achteraf dat het een "enorm stomme" actie was, zegt Joris. "Het is zijn droom bij de politie te gaan. Nu gooit hij zijn eigen toekomst wat die opleiding betreft toch een beetje weg."

De man uit Steenbergen zou geen boete hebben uitgeschreven, stelt de raadsman. Waarom hij de valse politiepas op zak had, kon Joris nog niet met zekerheid zeggen.

App ons!

