Man (19) doet zich voor als agent en deelt nepboetes uit in Oud Gastel

Een 19-jarige man heeft zich in Oud Gastel voorgedaan als nepagent. De jongeman probeerde boetes uit te schrijven. Ook had hij een vals politielegitimatiebewijs bij zich.

De politie kreeg vrijdagmiddag rond vier uur melding dat een er een nepagent rondliep in Oud Gastel. De jongeman uit Steenbergen probeerde boetes uit te schrijven aan mensen uit de buurt. Een groep omstanders die de man verdacht vond overkomen, reed de nepagent in zijn auto klem.

De man sloeg daarna op de vlucht en liet daarbij zijn auto achter in de Willem Alexanderstraat. Een getuige vertelde aan de politie dat de man tijdens zijn vlucht wat spullen had weggegooid. Kort daarna vond een politiehond in de bosjes een valse legitimatiebewijs.