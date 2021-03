Dronken man rijdt na botsing met zwaar beschadigde auto over A16

De auto waarin de Tilburger reed blijkt total loss (foto: politie). vergroot

Een automobilist is zaterdagochtend aangehouden op de A16 bij Prinsenbeek. Hij reed in een auto die total loss was. Omdat de motorkap van de auto voor de voorruit was geklapt, stak de bestuurder zijn hoofd uit het zijraam om toch iets van de weg te kunnen zien.

Iemand die de automobilist zag rijden, belde de politie. Agenten lieten de man rond zeven uur stoppen bij de afrit Prinsenbeek.

Drank en drugs

De automobilist, een 44-jarige Tilburger, bleek onder invloed van drank. De agenten vermoeden dat hij ook drugs had gebruikt. De man weigerde in het politiebureau een bloedproef.

Toen ze naar zijn gegevens vroegen, bleek dat het rijbewijs van de man niet meer geldig is.

Verkeersbord aangereden

Medewerkers van Rijkswaterstaat ontdekten langs de A59 een beschadigd verkeersbord. Daar vonden ze ook delen van een auto. "Die komen overeen met de auto van de verdachte", laat een politiewoordvoerder weten.

