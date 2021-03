Droom van Tilburgse sprinter in duigen na valse start op EK Atletiek

De Tilburgse sprinter Joris van Gool leek op weg naar een medaille op het Europees Kampioenschap atletiek in Polen, maar strandde al ruim voor de finale in de series. Van Gool maakte een valse start en werd meteen gediskwalificeerd.

Van Gool won twee jaar geleden nog brons op het EK in Schotland en leek met een nieuw Nederlands record op de 60 meter dit jaar helemaal in topvorm.

Het liep anders dan gedacht en gehoopt in het Poolse Torun: Van Gool kwam een fractie te vroeg uit het startblok en werd teruggeschoten. De Tilburger had aanvankelijk niet door dat hij de valse starter was en prepareerde zich voor een nieuwe start, totdat een jurylid hem duidelijk maakte dat hij de indoorhal moest verlaten.