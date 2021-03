Mathieu van der Poel allersterkste in loodzware Strade Bianche

Van der Poel voert de kopgroep aan. (Foto: ANP) vergroot

Mathieu van der Poel heeft in Italië de loodzware wielerkoers Strade Bianche gewonnen, de wedstrijd waarvan een derde over grindwegen leidt.. Van der Poel schudde in het laatste gedeelte van de koers zijn medekoplopers Julian Alaphilippe en voormalig Tour-winnaar Egan Bernal van zich af en zegevierde op de Piazza del Campo in Siena.

Van der Poel is de eerste Nederlander die de Strade Bianche op zijn naam schrijft. Van der Poel demarreerde op het steile stuk kort voor de finish in Siena. Wereldkampioen Julian Alaphilippe uit Frankrijk moest hem laten gaan en finishte kort na hem als tweede. De Colombiaan Egan Bernal werd derde.

Wachten op privacy instellingen...

Van der Poel (26) maakte een ijzersterke indruk nadat hij vorige week in de Belgische wedstrijden Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn wellicht al de beste was geweest, maar niet won. Vanaf het moment dat de favorieten zich voorin lieten zien was hij vrijwel continu bepalend voor het wedstrijdverloop.

Grindstrook

Eerst nog hadden zeven vroege vluchters hun voorsprong op de Toscaanse wegen kunnen uitbreiden tot zo'n 4 minuten. De Spanjaard Gonzalo Serrano, de Belg Gianni Vermeersch en de Deen Andreas Kron waren de volgende vluchters maar op de achtste en op een na langste grindstrook, de Monte Sante Marie, kwamen de favorieten voorop met Alaphilippe, met de Belg Wout van Aert, de winnaar van vorig jaar, met Van der Poel. Maar ook met Tourwinnaar Tadej Pogacar en de jonge Brit Thomas Pidcock. Ook Bernal kon nog aanpikken. De Oostenrijker Michael Gogl completeerde het zevental.

Steile klim

De negende grindsector leek opnieuw voor een uitdunning te zorgen. Alaphilippe versnelde en Van Aert en Pidcock moesten 23 kilometer voor de finish de kopgroep even laten gaan, een veeg teken. Van der Poel viel aan op de steile klim in Le Tolfe, 12 kilometer voor de finish. Alaphilippe kon nog aansluiten, op het vlakkere deel gevolgd door Bernal. Samen reden ze richting Siena waar de korte, steile klim richting het Piazza del Campo de beslissing moest brengen.

Alaphilippe, de winnaar van 2019, bleek niet meer fris. Bij Bernal, debuterend in de Strade Bianche, was het beste er ook af. Van der Poel had de tijd rechtop te gaan zitten en met gebalde vuisten de finish te passeren. Het was zijn tweede zege van het seizoen na winst in de openingsrit van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.