Mathieu van der Poel: 'Deze koers wilde ik heel graag winnen'

Wielrenner Mathieu van der Poel heeft met de Strade Bianche een koers op zijn naam geschreven die hij heel graag wilde winnen. De Nederlands kampioen reed op het laatste steile stuk naar de finish in Siena weg bij wereldkampioen Julian Alaphilippe en voormalig Tourwinnaar Egan Bernal.

"De 'Strade' is een van de races die ik heel graag wilde winnen. Heel cool om dat vandaag te doen", zei Van der Poel, die eerder al de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen won.

"Geweldig om deze koers zo te eindigen."

"Ik voelde me heel goed. Op de laatste gravelstrook ging ik in de aanval en ik kwam met Bernal en Alaphilippe op kop te zitten. Met z'n drieën reden we goed door. Julian was een beetje moe op het einde, hij zei dat zijn benen niet zo goed waren. Normaal gesproken gaat hij altijd vol gas, maar hij sloeg nu een paar beurten over, dus ik wist dat hij niet loog. Bernal maakte een goede indruk op de klimmetjes. Ik voelde zelf dat ik op het laatste steile stuk nog iets in mijn benen over had om alles te geven. Geweldig om deze koers zo te eindigen."

Voor Van der Poel moet de winst van Strade Bianche de opmaat zijn richting een succesvol voorjaar vol klassiekers. "Ik hoop het", zei de kopman van Alpecin-Fenix lachend.

"Ik zag dat Mathieu goede benen had"

Alaphilippe bekende dat Van der Poel superieur was. "Op de laatste klim was hij simpelweg de sterkste", zei de Fransman, die 5 seconden na de Nederlander als tweede over de finish kwam op het Piazza del Campo. "Ik heb nergens spijt van. Op de laatste sector over het gravel zag ik al dat Mathieu goede benen had."

Bernal, de ronderenner van Ineos Grenadiers, eindigde bij zijn debuut in Strade Bianche als derde. "En dat is best een verrassing", zei de Colombiaan. "Ik ben geen specialist in eendagskoersen. Om dan samen met Mathieu en de wereldkampioen op het podium te staan, is een grote eer. Mathieu was heel sterk."

