Willem II sprokkelt met gelijkspel bij FC Twente weer een puntje in degradatiestrijd

Willem II heeft weer een punt toegevoegd aan het totaal. De Tilburgse club had zicht op meer tegen FC Twente, maar moest uiteindelijk blij zijn dat het na een 1-0 achterstand in de slotfase nog gelijk wist te maken. Wat viel er op tijdens het 1-1 gelijkspel in Enschede?

1. Kansen benutten

Willem II en FC Twente maakten er geen voetbalfeest van in de Grolsch Veste. Maar ondanks een matige wedstrijd, kreeg Willem II de nodige kansen om de score te openen in Enschede. De drie voorhoedespelers kregen allemaal minimaal één grote kans om de score te openen, maar het vizier stond niet op scherp bij Vangelis Pavlidis, Kwasi Wriedt en Ché Nunnely.

In een fase waarin het eigenlijk wachten was op een Tilburgse treffer, sloeg FC Twente uit het niets toe. Het kan het verschil zijn tussen drie punten pakken en met lege handen staan, het benutten van in ieder geval één kans. Je kunt het ook positief bekijken, de kansen kwamen er in ieder geval. En dat gebeurde vol overtuiging en met vertrouwen. Daar zit voor Willem II de winst van het duel in Enschede, het vertrouwen dat er is binnen de ploeg heeft met het puntje alleen nog maar een boost gekregen.

2. Vangelis Pavlidis

De Griekse aanvaller begon de wedstrijd weer als linksbuiten, met Kwasi Wriedt in de spits. Een rol die hij eerder goed in wist te vullen naast Alexander Isak. Nu doet hij dat weer. Petrovic geeft hem daar de voorkeur boven een echte buitenspeler, ook vanwege zijn neusje voor de goal. Tegen Sparta leverde zijn drive een strafschop op voor Willem II, nu een gelijkmaker die de international zelf maakte. Los van zijn aanvallende kwaliteiten toonde Pavlidis ook weer een enorme vechtlust en wil om te winnen. Hij is niet altijd even gelukkig in zijn acties, ook in Enschede niet. Maar hij werkt hard, schroomt niet om verdedigend een rol te spelen en klaagt nooit. En daarmee is hij een belangrijke aanjager en speler van dit Willem II.

3. B100 van Bassie en Adriaan

"Ik lijk soms wel B100 van Bassie en Adriaan", zei Zeljko Petrovic tijdens het perspraatje in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Twente. "Ik heb ook altijd pech." In dit geval ging het om het feit dat er voor het eerst twee clubs degraderen uit de Eredivisie. Juist nu. Maar er zijn in zijn trainerscarrière meer momenten geweest. In Enschede zal hij zich niet zo voelen. Bij de 1-1 had Willem II eerder mazzel. Na de openingstreffer kwam de Tilburgse ploeg niet meer in het spel voor. Maar door een fout in de achterhoede van FC Twente kon Pavlidis scoren. Dat het de Tricolores dit seizoen een keer meezit op dat gebied werd ook wel tijd, want het zat vaker niet dan wel mee bij Willem II.

4. Never change a winning team

Adrie Koster en Zeljko Petrovic hadden als trainer dit seizoen hetzelfde probleem. Bijna iedere week moesten er wel meerdere aanpassingen gedaan worden binnen de basisploeg. Opmerkelijk was het dan ook dat er in Enschede dezelfde elf namen aan de aftrap stonden als een week eerder in Rotterdam tegen Sparta.

'Never change a winning team' is een bekende uitspraak. Dat was echter niet direct de insteek van trainer Zeljko Petrovic. "Moet je na een nederlaag dan altijd iets aanpassen? Dat lijkt me niet", zei hij in aanloop naar het treffen met FC Twente. In zijn ogen was deze ploeg de beste keuze om het op te nemen tegen FC Twente.

