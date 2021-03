RKC in laatste minuut blessuretijd onderuit tegen FC Utrecht

Teleurstelling bij Ahmed Touba (Foto: OrangePictures) vergroot

RKC heeft zaterdagavond in extremis verloren van FC Utrecht. In de laatste minuut van de blessuretijd kreeg de uitploeg nog een penalty. Van der Streek benutte de penalty waardoor RKC met lege handen stond. Wat viel gedurende de 1-2 nederlaag van RKC?

Yannick Wezenbeek Geschreven door

1. Utrechtse storm

Wie dacht dat het bij RKC niet slechter kon dan vorige week tegen ADO Den Haag, kwam zaterdagavond van een koude kermis thuis. De thuisploeg was de gehele eerste helft de onderliggende partij en had geen antwoord op het hoge druk zetten van FC Utrecht.

De Domstedelingen hadden wat goed te maken na de thuisnederlaag tegen hekkensluiter FC Emmen en waren met revanchegevoelens afgereisd naar Waalwijk. De storm van de uitploeg werd al binnen twee minuten kracht bijgezet door een bal op de paal van Adam Maher. Binnen een kleine tien minuten zorgde de Utrechtse wervelwind voor de eerste schade. Saïd Bakari verwerkte een lange bal slecht en zette onbewust Mimoun Mahi oog in oog met doelman Kostas Lamprou. De aanvaller faalde niet en zorgde voor een 0-1 voorsprong.

Nadat een paar minuten later Utrecht wederom het aluminium had geraakt ging RKC weer een beetje voetballen. Toch bleef de uitploeg de betere partij en mocht de thuisploeg van geluk spreken dat het met 'maar' een 0-1 voorsprong de rust in ging.

2. Wat zat er in de thee?

Het kon eigenlijk niet anders dan dat RKC-trainer Fred Grim in de rust zou ingrijpen. Het was vooral de vraag wie van de elf hij zou wisselen. Maar zoals wel vaker stuurde de trainer dezelfde elf namen het veld in voor de tweede helft.

Het bleek een prima keuze want dezelfde elf namen wisten nu juist een Waalwijkse storm te creëren aan het begin van de tweede helft. Een energiek RKC greep FC Utrecht bij de keel en kwam er in aanvallend opzicht veel beter uit. Het zorgde binnen tien minuten na rust voor de gelijkmaker van Richard van der Venne. De middenvelder kopte een goede voorzet van Anas Tahiri tegen de touwen. En dus heerste niet meer de vraag wie er vervangen moest worden, maar wat er in de thee had gezeten bij RKC in de rust.

3. Dissonant John

Ola John speelde voor Portugese grootmacht Benfica, maakte de succesjaren mee bij FC Twente en mocht tevens één keer meedoen bij het Nederlands elftal. Met zo'n CV zou de linksbuiten de smaakmaker moeten zijn van RKC. Ondanks dat hij twee weken geleden nog scoorde tegen Heracles wist de aanvaller deze week wederom niet te overtuigen. Waar het aanvallend vaak ook niet wil lukken is vooral het meeverdedigen niet aan John voorbestemd. Hidde ter Avest kon naar hartenlust opkomen aan de rechterkant. Het zorgde er vooral in de eerste helft voor dat Paul Quasten vaak een keuze moest maken tussen de rechtsback en rechtsbuiten van FC Utrecht.

Ondanks dat zowel deze als vorige week meerdere spelers niet hun niveau haalden is dat van John toch het meest opvallend te noemen. Ondanks dat hij dit seizoen al meerdere keren kwakkelde met blessures zullen ze bij RKC ongetwijfeld meer verwachten van een ervaren linksbuiten. Het optreden van John bleef net als vorige week beperkt tot ongeveer zestig minuten.

4. Ongeloof

Lang leken beide ploegen genoegen te moeten nemen met een punt totdat ver in blessuretijd het toch nog fout ging voor RKC. Verdediger Ahmed Toubba trapte heel licht op de hak van Gyrano Kerk. Scheidsrechter Sander Van der Eijk wees naar de stip. Ondanks dat het erg lichte overtreding leek greep de VAR niet in. Van der Streek benutte het buitenkansje en schoot FC Utrecht naar de drie punten. RKC bleef vol ongeloof achter.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.