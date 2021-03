Lichaam ontdekt in water in Eindhoven, kade is afgezet

Het lichaam werd gevonden in het water langs de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven (foto: SQ Vision). vergroot

In het water langs de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven is zondagochtend een lichaam ontdekt. De kade is afgezet en er wordt onderzoek gedaan.

Wie het lichaam ontdekte en de hulpdiensten waarschuwde, is niet bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf of een natuurlijke dood.

Steenworp

Bijna precies een jaar geleden werd op een steenworp afstand ook een lichaam uit het kanaal gehaald. Toen ging het om het lichaam van een 38-jarige Eindhovenaar.

Het lichaam werd zondagochtend ontdekt (foto: SQ Vison) vergroot

