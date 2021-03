Gewonden bij 'flinke vechtpartij' in flat in Tilburg: 'Bloedspetters zaten op capuchon'

Bij een vechtpartij in een flat aan de Professor Verbernelaan in Tilburg zijn zaterdagnacht verschillende mensen gewond geraakt. Een 18-jarige Tilburger moest zelfs naar een ziekenhuis worden gebracht.

Hockeystick Toen de agenten aankwamen, zagen ze de 18-jarige Tilburger onder het bloed rondlopen. Hij vertelde hen dat hij met een hockeystick was geslagen. Daarop werd voor hem een ambulance gebeld.

Een 21-jarige Tilburger, die ook betrokken was bij de vechtpartij, raakte onwel. Hij had klappen op zijn hoofd gekregen. Een 20-jarige Tilburger liep een scheurtje in zijn oor op.