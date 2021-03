Joris Van Gool boos, teleurgesteld en verbaasd na diskwalificatie op EK Atletiek

Van Gool gediskwalificeerd (foto: OrangePictures) vergroot

"Ik vraag mezelf nog steeds af wat er is gebeurd. Ik heb geen idee, ik bewoog." De Tilburgse atleet Joris van Gool had kansen op een medaille op de 60 meter sprint op het Europees Kampioenschap Atletiek in Polen. Maar hij werd uit het toernooi geschoten, omdat hij bewoog bij de start. Een dag later is de emotie nog niet gezakt, zo bleek tijdens een interview in het Omroep Brabant radioprogramma De Zuidtribune.

"Ik kan er niet meer van maken", zegt de nog altijd zeer teleurgestelde Van Gool. "De regel is dat als de atleet beweegt, maar nog niet gaat, dan mag de starter zelf bepalen wat hij daarmee doet. Helaas gaf hij mij rood in plaats van een herstart. Daar kan ik niks tegen inbrengen, want ik bewoog wel."

De Tilburger strandde dus al in de series door diskwalificatie. Hij moest het stadion verlaten om te verwerken wat er gebeurd was. "Het is niet het mooiste moment. Boos, teleurgesteld, verbaasd, er gaat van alles en nog wat door je heen en dat is nog niet weg. Het duurt nog wel even denk ik."

"Ik heb liever dat iemand boos wordt en zegt, je hebt het verpest"

"Ik heb mijn spullen gepakt en ben naar het hotel gewandeld in plaats van de bus genomen. Ik was even klaar met iedereen zien. Toen ik gearriveerd was dacht ik dat het beter ging, maar toen kreeg ik alle berichtjes.

Mensen bedoelen het goed, maar dat helpt niet. Ze sturen 'volgende keer beter en 'er komt nog zoveel aan'. Dat klopt, maar het helpt niet. Ik heb nog liever dat iemand boos wordt en zegt, je hebt het verpest."

"Ik ben uiteindelijk teruggegaan naar het stadion gisteren. De 400 meteratleten moesten en ik wil daar niet wegblijven, omdat het bij mij niet goed is gegaan. Dus ik was daar in het stadion aan het kijken en van de ene kant was het een heel toffe sfeer en kun je genieten van het feit dat Nederland het zo goed doet, maar elke keer kwam ook weer binnen dat jij daar niet bij hoort op dat moment. Je gaat alle kanten op."

