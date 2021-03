Brabander is voor avondklok en mondkapje, maar de winkels moeten wel open

Het is erg rustig in het centrum van Veghel. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

Het vertrouwen in de aanpak van de coronacrisis door de overheid brokkelt steeds meer af. Had in juni vorig jaar nog 79 procent redelijk tot veel vertrouwen in de aanpak, dat is inmiddels afgezwakt naar 58 procent. Dat blijkt uit onderzoek door de provincie.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Opvallende zaken die uit het onderzoek naar voren komen:

57% is het eens met de avondklok van 21.00 uur tot 4.30 uur. Ongeveer de helft daarvan, namelijk 28%, is hier tegen.

74% is voor het dragen van een mondkapje en 15% is hier tegen.

40% vindt de informatie over corona en de maatregelen onduidelijk.

41% vindt dat mensen die gevaccineerd zijn meer mogen.

71% heeft geen idee wanneer hij of zij gevaccineerd gaat worden.

Vertrouwen in maatregelen

Het vertrouwen in instanties, zoals het RIVM en de gemeentes loopt terug. Het vertrouwen in de gezondheidszorg blijft met 87 procent onverminderd hoog.

Slechts 7 procent heeft veel vertrouwen in de adviezen en maatregelen die gelden om het coronavirus terug te dringen. Bijna de helft heeft daar redelijk wat vertrouwen in (48 procent) en 12 procent heeft daar helemaal geen vertrouwen in.

Bijna de helft van de ondervraagden maakt zich veel zorgen over de economie (47 procent) en hoe lang deze situatie nog gaat duren (45 procent). We maken ons heel erg druk over andere mensen, die zich niet aan de regels houden. 39 procent Maakt zic h diepe zorgen, 46 procent heeft daar enige zorgen over.

Wachten op privacy instellingen...

Draagvlak voor maatregelen

Sommige maatregelen worden massaal ondersteund, maar andere stuiten op onbegrip. Dat kappers en nagelstudio's zo lang dicht zijn geweest wordt maar door 29 procent van de ondervraagden begrepen. Ook de regel dat er maar één gast per dag op bezoek mag komen wordt slechts door 30 procent ondersteund. Dat de horeca nog op z'n gat ligt (34 procent), de detailhandel nog dicht is (36 procent) en de sportscholen gesloten zijn (39 procent) stuit op weerstand.

Deze gegevens komen uit de monitor naar de maatschappelijke effecten van het coronavirus. Onderzoeksbureau Het PON & Telos heeft in opdracht van de provincie 1999 mensen ondervraagd in een representatief onderzoek. Dat is in de week van 11 tot en met 16 februari voor de zevende keer gehouden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.