PSV heeft het lang lastig met Fortuna Sittard, maar wint wel

PSV heeft ondanks een lastige middag toch met 1-3 weten te winnen op bezoek bij Fortuna Sittard. Lang was het spannend in Sittard, waar de thuisploeg terugkwam tot 2-1. Noni Madueke scoorde in de slotfase uiteindelijk de bevrijdende derde PSV-treffer, waardoor de tweede plek in Eindhovens bezit blijft. Wat viel erop?

1. Doelpuntenmaker Zahavi

Het is bij PSV-goals de laatste wedstrijden niet meer de vraag wie de doelpuntenmaker is. Eran Zahavi is namelijk op schot. De Israëlische spits van de Eindhovenaren scoorde voor de winterstop maar één keer, maar is na de korte break juist helemaal op stoom geraakt met 12 doelpunten in 15 wedstrijden, waarvan er zondag dus twee. Zijn eerste goal tegen Fortuna had nog een bijzonder randje, aangezien het de 60.000 goal in de Eredivisie was.

Van de laatste 11 goals van PSV, was Zahavi zelfs 7 keer het eindstation en tweemaal de aangever. Het zijn statistieken die laten zien dat Zahavi zijn draai heeft gevonden bij PSV.

Waar de ene spits floreert, wilde het bij de andere spits, Donyell Malen, zondag maar niet vlotten. De 22-jarige Malen kreeg een aantal kansen, maar wist de bal niet achter ex-PSV’er Yanick van Osch te krijgen. Ook in het Europese tweeluik met Olympiakos en tegen Ajax kwam Malen niet tot scoren.

Het geluk zit op dit moment niet aan de zijde van de Oranje-international, die even dacht aan een doelpunt via een penalty, maar ditmaal zat de VAR dwars die besloot dat de overtreding buiten de zestien werd gemaakt. Kans verkeken.

Roger Schmidt probeert uit te leggen waarom Zahavi in tegenstelling tot voor de winterstop nu wel aan de lopende band scoort en waarom hij niet tevreden was met het spel van zijn ploeg:

2. Kansen weggeven

Het kon een wonder genoemd worden dat PSV tot de 70ste minuut nog geen doelpunt had tegen gekregen tegen Fortuna. De ploeg van trainer Schmidt weet nagenoeg elke wedstrijd zelf veel kansen te creëren, maar geeft ze ook net zo makkelijk weg. Fortuna kreeg zondag wel 7 of 8 grote kansen en dat is toch wel iets te veel van het goede.

PSV geeft te makkelijk, te veel ruimte weg. Dat komt een aantal keer door gevaarlijk en dom balverlies, maar het ligt ook aan de manier van druk zetten. Als één speler niet oplet, komt de rest telkens een stap tekort. Daardoor is PSV op de counter kwetsbaar, zo lijkt het.

Uiteindelijk scoorde Fortuna nog wel en zelfs daarna kreeg de thuisploeg nog flink wat mogelijkheden. Het is dat de thuisploeg het vizier niet op scherp had, want voor de komende wedstrijden met Feyenoord en AZ zal het verdedigend toch beter moeten.

3. Verschil eerste en tweede helft

Het valt al vaker dit seizoen op dat PSV één helft goed voor de dag komt, maar dat de andere 45 minuten niet om over naar huis te schrijven zijn. Dat was zondagmiddag weer het geval.

Tijdens het eerste bedrijf kwam PSV aardig voor de dag, scoorde het ook twee keer en had het de controle. Bij een 2-0 ruststand zou je denken dat er weinig aan de hand is voor het restant, maar PSV kwam in die tweede helft wel heel pover voor de dag: te gehaast en te slordig. Mede daardoor bleef Fortuna geloof houden. Het was dus uiteindelijk invaller Madueke -die zijn rentree maakte na wekenlang blessureleed- die PSV in veilige haven schoot in de slotfase.

