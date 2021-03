FC Eindhoven in blessuretijd onderuit tegen De Graafschap

FC Eindhoven heeft in de wedstrijd tegen het hooggeplaatste De Graafschap niet voor een verrassing kunnen zorgen. De Eindhovenaren hadden lange tijd zicht op een gelijkspel, maar in blessuretijd scoorde de ploeg uit Doetinchem, 0-1.

Door dit resultaat staat FC Eindhoven nog steeds in de onderste helft van de middenmoot. Tegenstander De Graafschap is nog in de race voor rechtstreekse promotie naar de eredivisie.