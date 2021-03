Meisje dat hond uitlaat geschept door auto, zwaargewond naar ziekenhuis

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Een 14-jarig meisje dat zondagmiddag in Eindhoven haar hond uitliet, is daarbij geschept door een auto. Ze is zwaargewond naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Malini Witlox Geschreven door

Het meisje stak zondagmiddag rond kwart voor vijf bij een kruispunt met stoplichten bij de Floralaan Oost over. Ze kwam samen met haar hond na de aanrijding een flink eind verder op de straat terecht en raakte ernstig gewond.

Onduidelijk is wie het rode verkeerslicht negeerde. De autobestuurder raakte niet gewond.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen om hulp te verlenen. De helikopter landde bij een rotonde aan het einde van de straat. Ze is onder begeleiding van de trauma-arts met de ziekenwagen naar Tilburg gebracht. Dat ziekenhuis is gespecialiseerd in hoofdtrauma's.

Haar gealarmeerde vader is daar later ook heen gebracht. De hond is door medewerkers van de Dierenambulance meegenomen.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.