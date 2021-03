Ooievaar wandelt een stukje mee met Leo uit Zundert: 'Ik kon haar bijna een hand geven'

Leo van Opdorp (60) uit Zundert is een fanatieke wandelaar die er in coronatijd graag opuit trekt. Het liefst zo vroeg mogelijk, als de natuur ontwaakt. Zo ook deze zondagochtend. Tijdens zijn wandeling langs de Aa of Weerijs bij Zundert landde er plotseling een ooievaar die vervolgens parmantig een aantal meters mee kuierde.

"Het was rond kwart over zeven. Er hing nog wat lage mist over de velden en het water. En het was nog wat koud", beschrijft Leo het winterse decor. "Ik was net begonnen aan mijn wandeling. Ineens stond de ooievaar voor mijn neus. Ze keek me aan en vloog weer weg. Vervolgens cirkelde ze boven mijn hoofd en landde weer naast me. Dat gebeurde een paar keer en daarna liep ze ongeveer vijftig meter mee. Daarna vloog ze weg."