Safaripark Beekse Bergen bouwt neushoornverblijf terwijl anderen bezuinigen

De coronacrisis hakt er stevig in bij veel Nederlandse dierentuinen. Terwijl Artis en Diergaarde Blijdorp bezuiningsmaatregelen bekendmaken, gaat Safaripark Beekse Bergen juist investeren. In Hilvarenbeek worden tonnen gestoken in een nieuw verblijf voor zwarte neushoorns. Hoe kan dat?

Artis maakte afgelopen winter bekend dat de leeuwen wellicht uit Amsterdam zouden moeten verdwijnen omdat er geen geld meer is voor een nieuw leeuwenverblijf. Diergaarde Blijdorp bracht naar buiten dat ook in Rotterdam een deel van de dieren misschien weg zou moeten.

Waarom kan Safaripark Beekse Bergen dan wel investeren? "Omdat we hiervoor gespaard hebben", legt woordvoerster Linda Engels uit. "We hebben een pot met reserves. Daarmee hebben we keuzes kunnen maken. Heel veel dingen zijn vanwege de coronacrisis niet doorgegaan of uitgesteld. Maar we hebben gewoon gezegd: die zwarte neushoorn willen we."

Neushoorn Hodari krijgt gezelschap

Zwarte neushoorns zijn namelijk een bedreigde diersoort. Naar schatting leven er nog maar 5500 zwarte neushoorns in het wild in Afrika. De zwarte neushoorn wordt met uitsterven bedreigd, doordat stropers op dit dier jagen vanwege de hoorn.

Beekse Bergen heeft sinds 2018 een zwarte neushoorn, het zesjarige mannetje Hodari . Hij bevindt zich nu nog op het Safari Resort. Kort geleden kreeg het safaripark vanwege het Europese fokprogramma een vrouwtje aangeboden. "Maar we moesten dan wel een nieuw verblijf maken. Die keuze hebben we dankzij onze reserves kunnen maken. We hebben kunnen zeggen: dit gaat voor. Dit is zo belangrijk! Dit gaat over het fokprogramma, dit gaat over de toekomst van deze diersoort."

Investering van tonnen

Het nieuwe neushoornverblijf is een flinke investering voor Beekse Bergen. Een heel deel van het park wordt hier voor aangepast. "Dit loopt in de tonnen", vertelt Linda. Maar hiermee krijgt het safaripark er wel een heuse publiekstrekker bij.

"Dat ook", knikt Linda. "Maar we zijn natuurlijk ook gewoon een onderneming die moet investeren in de toekomst. Daarbij vinden wij het belangrijk als mensen meer van deze diersoort kunnen zien en en hen hierover kunnen vertellen. We gaan in op de manier van leven van de zwarte neushoorn, maar ook op de bedreigingen door stroperij en het verkleinen van hun leefgebied. Dat verhaal willen we vertellen. Het is dus meer dan laten zien dat we een mooi dier hebben. Het is de combinatie. We denken hier wezenlijk iets aan te kunnen bijdragen."

'Coronatijd doet pijn'

Toch wil deze flinke investering niet zeggen dat Beekse Bergen de coronacrisis makkelijk doorstaat. "Het gaat", vertelt Linda. "We komen erdoorheen. Mede dankzij onze reserves en doordat ons vakantiepark wel open is. Dat dekt niet het verlies, maar maakt het verlies wel minder groot. Maar alles is op een gegeven moment eindig, dus het liefst willen we zo snel mogelijk open. Maar het is niet zo dat we morgen op omvallen staan. Deze coronatijd doet wel heel veel pijn en is zwaar, maar we redden het."

In mei moet het nieuwe verblijf van de zwarte neushoorns geopend worden.

