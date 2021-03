Martijn verzamelt gedragen PSV-shirts: ’Je ruikt het zweet van Lens nog’

Wachten op privacy instellingen... Martijn heeft 175 gedragen PSV-shirts (foto: Rogier van Son). Volgende Vorige vergroot 1/2 Martijn verzamelt gedragen PSV-shirts

Martijn Poppelaars (42) werd in 2011 besmet met het verzamelvirus. Inmiddels heeft hij ongeveer tweehonderd shirts van zijn club PSV. Het liefst shirts die tijdens een wedstrijd gedragen zijn. De neus van Martijn verdwijnt in het shirt met nummer 9. “Je ruikt het zweet van Jeremain Lens nog!”

Deze shirts heeft Martijn het liefst. Met de zweetvlekken erin. Meestal krijgt hij de shirts gewassen aangeleverd. “Het blijft altijd de vraag of het echt een wedstrijd gedragen shirt is. Als ik ‘m rechtstreeks van een speler krijg, direct na een wedstrijd, is dat natuurlijk zeker. Dat is het leukste. Bij sommige verzamelaars zit er soms ook een echtheidscertificaat bij.”

“Het is een dure hobby. Een wedstrijdgedragen shirt vind je, als je mazzel hebt, voor honderd of honderdvijftig euro. Ze kunnen ook duizend euro kosten. Het is maar net wat de gek ervoor geeft. Mijn vriendin vindt het heel leuk. Als we naar de Herdgang gaan om handtekeningen voor een wedstrijdgedragen shirt te halen, loopt ze net zo hard mee. We zijn nu wel bezig met een nieuwbouwhuis en daarom zegt ze dat ik even geen shirts meer moet kopen.”

"Dat witte shirt is de heilige graal van de shirts die ik nog wil aanschaffen."

In het dagelijks leven werkt Martijn als jurist bij de gemeente Breda. Hij woont in de gemeente Oosterhout. “Veel vrienden van mij zijn voor NAC, maar sinds ik als kind het voetbal ben gaan volgen, ben ik voor PSV. Voor mij is er altijd maar een club geweest. Ik heb al ruim twintig jaar een seizoenskaart. Mijn eerste wedstrijdgedragen shirt is van Jan Vennegoor of Hesselink. Ik kwam het tegen op internet. Hij droeg het tijdens de Champignons League en ik vond dat zo gaaf. Daarna is mijn verzameling begonnen.”

Het zijn de verhalen erachter die het voor hem boeiend maken om ze te verzamelen. Zoals een shirt van John de Jong. Hij droeg het op 11 september 2001, de dag van de aanslagen in Amerika. PSV moest op dezelfde dag de Champions Leaguewedstrijd spelen. De Jong maakte het enige doelpunt voor PSV. Het shirt hangt nu bij Martijn.

Of het verhaal achter een shirt dat weinig fans zullen herkennen omdat er nooit in gespeeld is. “Nike had dit shirt al ontworpen voor het seizoen 2015, maar PSV ging over naar een andere kledingsponsor. Ik heb ook de versie voor de uitwedstrijden.”

Bovenaan het wensenlijstje staat het shirt van 25 mei 1988. “De Europacupfinale tegen Benfica. Het maakt mij niet uit van welke speler het is. Alleen al dat witte shirt: dat is de heilige graal van de shirts die ik nog wil aanschaffen.”

