Stem Brabants! Stem vrouw! Stem een Brabantse vrouw! (en kijk hier op wie)

Genoeg Brabantse vrouwen waar we op kunnen stemmen, maar gaan we dat ook doen? (foto: Omroep Brabant/kandidatenlijsten).

Op dit moment is slechts 31 procent van de Tweede Kamerleden vrouw en daar wil de stichting Stem op een Vrouw verandering in brengen. Op welke Brabantse vrouwen kunnen we stemmen op 17 maart en gaan Brabanders dat ook doen?

Rebecca Seunis

Wie meer vrouwen in de Tweede Kamer wil, moet niet alleen op een vrouw stemmen maar ook strategisch stemmen. De bovenste vrouw op de lijst komt namelijk door de hoge positie waarschijnlijk automatisch in de Tweede kamer. Wie slim wil stemmen, moet kijken hoeveel zetels een partij ongeveer krijgt en op een vrouw stemmen die op een lagere positie staat.

Wie op een Brabantse vrouw wil stemmen, heeft de keuze uit de volgende mensen:

VVD

Plek 57: Sanneke Vermeulen uit Roosendaal. Zij werd de jongste paralympisch medaillewinnares ooit in 2008 in Beijing door brons te behalen met judo.

71: Sharona Malfait. Deze jurist uit Oud Gastel maakt zich hard voor integratie van achtergestelde groepen met gelijke rechten en plichten. Ook staat ze voor ‘Brabantse betrokkenheid’.

PVV

46: De enige Brabantse is de Tilburgse Patricia van der Kammen, sinds 2011 lid van de Provinciale Staten in Brabant. Is naar eigen zeggen trots op Brabant en maakt zich daar hard voor ‘ónze Brabanders’.

CDA

4: Inge van Dijk, voorzitter van het CDA in Brabant en wethouder in de gemeente Gemert-Bakel.

10: Misschien wel de bekendste Brabantse vrouw waar je deze keer op kunt stemmen is nummer 10 van het CDA, Lucille Werner.

D66

65: Emma Laurijssens van Engelenhoven uit Etten-Leur.

68: De Tilburgse Caecilia Johanna van Peski werkt al jaren voor de Verenigde Naties.

GroenLinks

25: Hagar Roijackers is fractievoorzitter in de Brabantse Staten. Opgegroeid in Breda en woont in Den Bosch. Ze is een echte Brabantse met een landelijk en internationaal netwerk.

SP

1: Lilian Marijnissen heeft eigenlijk geen introductie meer nodig.

PvdA

4: Attje Kuiken woont in Breda en studeerde in Tilburg. Ze is sinds 2006 Tweede Kamerlid voor de PvdA en strijdt voor slachtoffers van seksueel geweld in de Kamer.

39: Joke de Kock uit Terheijden is een expert op het gebied van de aanpak van armoede en schulden en wil situaties van mensen verbeteren.

ChristenUnie

2: Minister Carola Schouten van Landbouw.

23: Marijke Heuvelink is geboren in Tilburg en groeide op in Eindhoven. Ze is missionair gelovig en maatschappelijk kritisch.

Partij voor de Dieren

22: Cynthia Pallandt uit Breda is fractievoorzitter in het Waterschap Brabantse Delta. Ze studeerde psychologie en seksuologie.

24: Anne-Miep Vlasveld uit Tilburg studeerde pedagogiek en is in 2019 verkozen tot Statenlid in Noord-Brabant.

42: Professioneel basketballer Chatilla van Grinsven uit Eindhoven. Spreekt zich al jaren uit voor dierenrechten.

50Plus

18: Adriana Hernández-Martinez, bestuurslid Waterschap Aa en Maas en gemeenteraadslid in Den Bosch.

Bij1

8: De Eindhovense Nihâl Esma Altmis strijdt voor rechten van minderheden.

NIDA

8: Sanaa Abarghaze uit Bergen op Zoom werkt voor de FNV.

19: Docent maatschappijleer Youssra Ebnolfaqih uit Roosendaal.

Piratenpartij

7: De Helmondse Petra Downs heeft haar eigen bedrijf en vindt het belangrijk dat onze data zoveel mogelijk beschermd wordt.

JONG

17: Joyce van Boekel uit Den Bosch staat voor diversiteit en integratie van achtergestelde groepen.

Boer Burger Beweging

10: Monique Flipsen-Verhagen uit Den Hout heeft haar eigen boerenbedrijf. Vindt dat boeren en burgers elkaar nodig hebben voor een betere toekomst.

DENK, Forum voor Democratie, JA21, Code Oranje, VOLT, Libertaire Partij, Splinter, NL Beter, Lijst Henk Krol, OPRECHT: wel vrouwen, maar geen Brabantse.

SGP: geen vrouwen.

Weet je überhaupt nog niet op welke partij je moet stemmen? Kijk dan op zaterdag 13 maart naar het Debat van het Zuiden bij Omroep Brabant. Vanaf halfzeven praten de landelijke lijsttrekkers van de zeven grootste partijen over Brabantse thema's. Alles over de verkiezingen vind je op de themapagina.

