Zwaargewonde bij bedrijfsongeval bij bruggenbouwer Janson Bridging in Hank

Bij bouwer en verhuurder van bruggen Janson Bridging in Hank, is maandagmiddag een ernstig bedrijfsongeval gebeurd. Een medewerker van het bedrijf is daarbij zwaargewond geraakt. Het gaat om een 60-jarige man uit Ridderkerk. Hij werd lange tijd gereanimeerd.

Het ongeval gebeurde maandagmiddag om tien voor twee. Volgens de politie raakte hij door nog onbekende oorzaak onder een deel van een stalen brugconstructie. Omstanders zeggen het slachtoffer aanwijzingen zou hebben gegeven aan de bestuurder van een heftruck.

Een woordvoerder van het bedrijf spreekt van een 'vreselijk ongeluk' en vertelt dat de gewonde collega met 'gillende ambulances' naar een ziekenhuis is gebracht. Maar wat de medewerker precies voor werk aan het doen was en wat daarbij misging, is nog onduidelijk en wordt onderzocht, vertelt hij.

Een traumahelikopter landde bij het bedrijf in Hank. Uiteindelijk werd het slachtoffer in een ambulance, begeleid door politiewagens, weggebracht.

