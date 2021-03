Eigenaar gezocht van trouwring die in 2007 werd gevonden in het Elisabeth

Eigenaar van deze trouwring gezocht (foto: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis). vergroot

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg probeert een dertien jaar geleden gevonden trouwring te herenigen met de eigenaar. Het verhaal erachter is vooralsnog een raadsel. "Dit is wel een opmerkelijke vondst", zegt een woordvoerder.

Dagelijks blijven er in het ziekenhuis voorwerpen achter. Maar dat een trouwring opduikt, die er bovendien al in 2007 gevonden is; dat is wel bijzonder. Onlangs vond een geestelijk medewerker in de kluis van het stiltecentrum een envelop met daarin de trouwring aan een kettinkje. Op de envelop staat dat hij op 7 september 2007 gevonden is in de kapel van locatie Elisabeth in Tilburg-Zuid. Het sieraad lag destijds op het altaar onder een bloemstuk.

Hoe het kan dat de ring al dertien jaar in het ziekenhuis ligt, weet een woordvoerder van het ETZ vooralsnog niet. Door een foto van de ring op Facebook te plaatsen, hoopt het ziekenhuis in contact te komen met de rechtmatige eigenaar of familie ervan. In de ring is de datum 1-8-1968 gegraveerd. Ook staat er een naam in, die het ETZ niet vrijgeeft. Als iemand zich meldt, moet diegene de naam namelijk kunnen noemen. Wie weet van wie de ring is, wordt gevraagd te mailen naar: [email protected].

