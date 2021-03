Bidden voor coronaslachtoffers en zorgmedewerkers tijdens estafettediensten

Brabant bidt vrijdag voor alle slachtoffers van de coronapandemie. Die dag nemen de Nederlandse bisschoppen, en dus ook die van Breda en Den Bosch, deel aan een Europese gebedsestafette.

Zo is de estafette vrijdag gepland:

De gebeden zijn te volgens via livestreams.

Nederland neemt het stokje over van Monaco en geeft het door aan Scandinavische landen. De estafette begon op Aswoensdag 17 februari, de dag na carnaval, in Albanië. De rondgang wordt op 1 april in Hongarije afgesloten.