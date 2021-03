Man is niet gediend van belletje trekken en slaat 11-jarige jongen

Archieffoto: Pexels vergroot

Een elfjarige jongen is zaterdag mishandeld door een boze bewoner van een huis in Dommelen. Dat gebeurde nadat het slachtoffer belletje had getrokken bij de man. De bewoner ging achter de jongen aan en gaf hem onder meer een klap tegen zijn hoofd.

Tegen de man is aangifte gedaan. Volgens de politie moet de verdachte nog worden gehoord. Ook is ze nog op zoek naar getuigen. “De jongen was flink geschrokken”, zegt de politiewoordvoerder.

Ruilspel

De jongen was samen met vrienden bezig met een ruilspel. Daarbij moet een voorwerp deur aan deur worden geruild tegen een steeds groter voorwerp. De bewoner wilde niet meewerken aan het spel en deed de voordeur voor de neus van de jongens dicht. Daarop heeft een van de jongens belletje getrokken.

De boze bewoner zette daarop de achtervolging in en achterhaalde de 11-jarige jongen. Omstanders schoten de jongen te hulp.

