Burgemeesters balen van bekladde verkiezingsposters: ‘Het gebeurt overal’

Brabantse burgemeesters hebben maandag geklaagd over het bekladden en overplakken van verkiezingsposters zijn beklad en beplakt. Onder meer burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch en John Jorritsma van Eindhoven zijn daar niet over te spreken.

In de regio Eindhoven 'gebeurt dit overal', zegt burgemeester John Jorritsma. Hij denkt dat het komt door verveling en irritatie. "Wij moeten het niet groter maken dan het is", voegt de Eindhovense burgemeester daaraan toe.

Jack Mikkers van Den Bosch denkt daar anders over. Hij vindt dat 'mensen die zich beschikbaar stellen voor het publieke ambt niet op die manier beschadigd mogen worden'. "Dat is niet goed", zegt Mikkers.

Versoepelingen?

De burgemeesters deden hun beklag voor het Veiligheidsberaad, een bijeenkomst van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's. Zij vergaderden maandag eigenlijk vooral over het coronabeleid. Het kabinet geeft maandagavond om zeven uur een persconferentie over het verlengen of juist schrappen van maatregelen. Over het belangrijkste thema, versoepelingen, zijn de burgemeesters niet eensgezind.