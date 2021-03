Arno Jansen is de koning te rijk, zijn kuifcaracara Pino is terug op het oude nest

Wachten op privacy instellingen... Kuifcaracara Pino is weer thuis in Loon op Zand. Volgende Vorige vergroot 1/2 Kuifcaracara Pino is na twee weken weer thuis

Arno Jansen uit Loon op Zand is de koning te rijk. Zijn kuifcaracara Pino was twee weken vermist. Op slinkse wijze had de vogel zelf de volière opengemaakt en was de wijde wereld ingevlogen.

Er kwam meldingen binnen uit de hele provincie waar Pino zou zijn gespot. Gelukkig zag afgelopen zaterdag iemand in Bavel de vogel neerstrijken op zijn erf.

Via via keerde Pino weer terug op het vertrouwde nest. Tot grote vreugde, vertelde Arno in de uitzending van Brabant Vandaag. "We zijn dikke maatjes. We genieten weer van het samen kroelen. Het is weer als vanouds."

