FC Den Bosch verlaat laatste plaats na eerste uitoverwinning in dertien maanden

Roy Kuijpers (foto: Gerrit van Keulen/Orange Pictures) vergroot

Door voor het eerst in dertien maanden tijd weer een uitwedstrijd te winnen, heeft FC Den Bosch de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie verlaten. Op De Toekomst in Amsterdam waren de blauw-witten met 1-2 te sterk tegen Jong Ajax. Invaller Roy Kuijpers was de gevierde man aan de kant van de blauw-witten. Hij bereidde de gelijkmaker voor tekende zelf voor de winnende treffer.

Joris van Duin Geschreven door

Jong Ajax nam in de eerste helft het heft in handen. In de tiende minuut kwam de thuisploeg op voorsprong door een benutte strafschop van Kenneth Taylor. Daarna kreeg Kuijpers het dus op zijn heupen en had hij een groot aandeel in de wederopstanding van zijn ploeg. Hij bereidde de gelijkmaker van Jizz Hornkamp voor en tikte de 1-2 binnen, na een fout van verdediger Neraysho Kasanwirjo van Jong Ajax.

FC Den Bosch heeft de laatste positie overgedragen aan FC Dordrecht. De talenten van Ajax staan elfde.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.