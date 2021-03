Grote brand leegstaand kantoor in Eindhoven, dakloze gezond en wel uit gebouw gehaald

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Er woedde dinsdagochtend een grote brand in een kantoor aan het Stadhuisplein in Eindhoven

Er woedde dinsdagochtend een grote brand in een kantoor aan het Stadhuisplein in Eindhoven, zo meldde de brandweer rond halfzeven. Het ging om een brand in het leegstaande oude kantoor van de ABN AMRO. De brandweer was met meerdere wagens aanwezig. Een man is volgens de brandweer in 'goede gezondheid' uit het pand gehaald. Het gaat om een dakloze die het pand gebruikte als plek om te overnachten.

Sandra Kagie Geschreven door

Na controle in de ambulance is de man meegenomen door de politie. Rond kwart over zeven liet de brandweer weten dat de situatie onder controle was.

Een tankwagen van de brandweer bleef op dat moment nog achter om isolatiemateriaal dat had gebrand goed uit te maken. Zo legde een woordvoerder uit. Hiervoor moest dat materiaal eerst goed uit elkaar worden getrokken.

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision. vergroot

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision. vergroot

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision. vergroot

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision. vergroot

