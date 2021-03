Storm en zware windstoten op komst in Brabant

Foto: Robin Utrecht/ANP vergroot

Het gaat donderdag flink stormen in Brabant. Zeker in het westen van de provincie trekt de wind aan. Daar wordt makkelijk windkracht 7 gehaald. In de hele provincie krijgen we te maken met windvlagen van 90 kilometer per uur.

Als het in de kustprovincies hard waait, ontspringt Brabant nog wel eens de dans. Dat is donderdag niet het geval.

Windstoten

De hele provincie krijgt te maken met stormachtige wind. In de omgeving van Bergen op Zoom zal die wind het meest krachtig zijn, tot zeker windkracht 7. Maar ook in het midden en oosten van Brabant gaan we de wind goed voelen, voorspelt Diana Woei van Weerplaza. Zeker de harde windstoten kunnen voor problemen zorgen. Als je de weg op gaat donderdag, houd hier dan rekening mee.

Het zal overigens geen totaal verregende dag worden donderdag. “De regen trekt in de ochtend naar het oosten weg. Dan ontstaat er een heldere lucht, waar nog wel af en toe wat buien uit ontstaan.”

Winderig weekje

De wind zal overigens een week lang de hoofdrol opeisen. Woensdag is de opmaat naar winderige dagen. “Dan waait het al aardig, met hooguit windkracht 5. Vooral in de avond en nacht kan het dan ook nog flink gaan regenen.”

Na donderdag blijft het flink waaien, met vrijdag en zaterdag ook behoorlijk wat regen. Pas in de loop van volgende week lijkt het wat rustiger te worden.

