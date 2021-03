RKC'er Vurnon Anita met Curaçao naar WK, vijf keuzes voor de RKC'er

Vurnon Anita in actie voor RKC (Foto: OrangePictures) vergroot

Het is een bijzonder verhaal dat Anita wil schrijven. Ooit speelde hij drie interlands met Oranje. Nu wil hij met het nationale elftal van Curaçao, onder coach Guus Hiddink, naar het WK. Omdat de regels veranderd zijn, mag dit van de FIFA. Maar waar ligt zijn hart? Vijf stellingen om erachter te komen.

1. Arepa di pampuna of een pannenkoek met stroop

“Arepa di pampuna. Er zit weinig verschil tussen de twee recepten. Het eerste recept is eigenlijk eenzelfde soort pannenkoek als we die hier in Nederland kennen alleen dan met pompoen. Het is wel iets typisch Antilliaans. Ik ben met het gerecht opgegroeid en ik vind het simpelweg lekkerder.”

2. Willemstad of Amsterdam

“Ik moet gaan voor Willemstad. Ik ben geboren in Willemstad en een hoop familie woont er nog. Ik heb jarenlang natuurlijk gevoetbald bij Ajax, maar ik heb nooit in Amsterdam gewoond. Uiteraard wel veel tijd doorgebracht daar, maar ik kies hier toch voor Willemstad. De plek waar het allemaal begon voor mij.”

3. Guus Hiddink of Frank de Boer

“Ik kies nu nog voor Frank de Boer. Ik heb met hem natuurlijk ontzettend veel succes gehad bij Ajax. Met Guus heb ik nog weinig ervaring. Ik heb er alleen met Newcastle United één keer tegen gespeeld toen hij nog in dienst was bij Anzhi.

Hiddink was de eerste persoon die mij belde met het nieuws dat ik voor Curaçao uit mag komen. Natuurlijk heb ik voordat ik de keuze voor Curaçao maakte ook met hem contact gehad. Hij vroeg mij of ik er 100% achterstond. Die toezegging heb ik hem toen gedaan.

Met Frank heb ik niet gebeld over deze keuze. Mijn periode bij het Nederlands elftal is alweer even geleden dus de keuze voor Curaçao was redelijk eenvoudig."

Ik voel me zowel Antiliaan als Nederlander

4. Curaçaos of Brabants carnaval

"Ik heb het Nederlandse carnaval nog niet echt bewust meegemaakt. Daarom kies ik voor het Curaçaos carnaval. Dat heb ik regelmatig gevierd. Het wordt er ook wel met de paplepel ingegoten. Mijn ouders lopen bijvoorbeeld ook mee met de optochten. De carnavalsmuziek in Curaçao vind ik persoonlijk ook wat leuker dan de Nederlandse carnavalsnummers.”

Een overeenkomst? Onder andere de optochten, maar van wat ik in mijn tijd bij Willem II ervan meekreeg wordt er ook genoeg gedronken hier. Dat kunnen ze in Curaçao ook.”

5. Curaçao haalt het WK of Nederland wordt Europees kampioen

“Pff… Mag ik ze allebei kiezen? Ik hoop oprecht dat Nederland een prijs wint. Ik ken nog genoeg jongens uit de selectie en natuurlijk ook de trainer. Maar omdat ik voor Curaçao ga spelen, moet ik voor de eerste optie kiezen.

Ik voel me ook zowel Antiliaan als Nederlander, daarom zijn de keuzes ook lastig. Ik ben dan wel geboren op Curaçao, maar de meeste tijd van mijn leven heb ik hier in Nederland geleefd. Ik heb met beide landen een hechte band.”

