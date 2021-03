Kweker baalt van in brand gestoken hoogwerkers vlak voor hoogseizoen

Foto: Saskia Kusters. vergroot

Boomkwekerij Ebben uit Cuijk baalt dat twee hoogwerkers maandagavond in vlammen op gingen. “April is het absolute hoogseizoen voor ons. Nu hebben we twee hoogwerkers minder en lopen we dus vertraging op”, zegt Tom Evers van de boomkwekerij.

De hoogwerkers stonden aan de Bordscheweg in Escharen. “Dat is een perceel waar we bezig waren aan onderhoud aan de bomen”, vertelt Evers. Het is een vrij afgelegen plek.

"We kunnen de situatie niet veranderen."

“De hoogwerkers blijven altijd op het land staan. Dat zijn terreinen die je niet kunt afsluiten. We kunnen hier weinig aan doen.”

Evers baalt vanzelfsprekend van de situatie. Met de lente in aantocht zit de boomkwekerij in de drukste periode van het jaar. De hoogwerkers worden voor het snoeien gebruikt. “Er zijn maar twee periodes per jaar dat dit kan. Ik baal er enorm van, maar we kunnen de situatie niet veranderen.”

Evers denkt niet dat het om een gerichte actie gaat. “Dit is nooit eerder gebeurd. Geen idee waarom ze dit hebben gedaan. Maar we begrepen dat daar in de buurt ook is ingebroken. Misschien heeft het een en ander wel met elkaar te maken.”

Over de financiële schade kon Evers nog niks zeggen. Donderdag doet het bedrijf aangifte bij de politie.

Beelden van de brand:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.