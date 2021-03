Joggende Eindhovense vrouw zomaar neergestoken, politie pakt man op

De politie heeft een verdachte opgepakt voor het neersteken van een joggende Eindhovense vrouw. Het gaat om een 49-jarige man.

Het 33-jarige slachtoffer werd maandag ogenschijnlijk zonder enige aanleiding in haar rug gestoken. Dat gebeurde rond 16.15 uur in de Marterstraat in Eindhoven. Ze raakte zwaargewond, maar is buiten levensgevaar.

De politie verspreidde eerder op dinsdag een foto van de verdachte. Dat leidde een aantal uren later al tot een aanhouding. De politie ontving naar eigen zeggen 'diverse zeer bruikbare tips' en kreeg de verdachte daardoor snel in beeld. De 49-jarige Eindhovenaar werd aangehouden op de Kapteynstraat. Hij zit vast op het hoofdbureau in Eindhoven en zal uitgebreid worden verhoord over zijn mogelijke rol en aandeel in het steekincident.