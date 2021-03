Man (26) steekt garagehouder neer na proefrit en krijgt 3 jaar cel en tbs

De rechtbank in Den Bosch heeft een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar en terbeschikkingstelling (tbs) met voorwaarden. Hij stak een garagehouder uit Megen neer en dreigde tijdens ook de broer van het slachtoffer neer te steken.

De man ging in maart 2020 naar het garagebedrijf om een proefrit te maken met een auto. Toen hij na de rit terugkwam, kreeg hij ruzie met de eigenaar van de garage. De man liep in eerste instantie weg, pakte vervolgens een mes uit zijn tas en ging terug om de garagehouder neer te steken.

Hij stak verschillende keren in op het hoofd en bovenlichaam van het slachtoffer. Het slachtoffer wist naar buiten te rennen, maar de man rende achter hem aan en maakte stekende bewegingen in zijn richting.

De rechter vond de actie van de man buiten alle proporties. De broer van de garagehouder wist met gevaar voor eigen leven te voorkomen dat de man nog vaker op het slachtoffer kon insteken. Het hele voorval heeft grote lichamelijke en psychische gevolgen voor de garagehouder. Hij wordt met name door het blijvende litteken op zijn voorhoofd dagelijks herinnerd aan de gebeurtenissen.

Verminderd toerekeningsvatbaar Volgens een psychiater en een psycholoog is er bij de man sprake van een depressieve stoornis en een persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. Hierdoor wordt de steekpartij hem in verminderde mate aangerekend.

De rechtbank vindt niet dat de verdachte zonder behandeling terug de maatschappij in kan. Daarom krijgt hij naast een celstraf van 3 jaar ook tbs met voorwaarden opgelegd. De verdachte moet zich onder meer laten opnemen in een instelling. Daarnaast moet hij de slachtoffers schadevergoedingen betalen van in totaal bijna 7.500 euro.