Coronanieuws: 6500 mensen staan klaar om bij te springen in de zorg

Ook deze woensdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Op dit moment zijn 6518 mensen bereid om bij te springen in de zorg.

In de Brabantse ziekenhuizen lagen dinsdag 310 coronapatiënten.

Er werden dinsdag 683 nieuwe besmettingen geteld in Brabant.

Het aantal coronabesmettingen is in een week tijd gelijk gebleven. Het reproductiegetal is weer terug onder de 1.

08.40 - Ruim 30 procent meer elektrische fietsen verkocht in 2020

De coronacrisis heeft vorig jaar voor een flinke stimulans gezorgd van de fietsverkopen in Nederland. Zo steeg de verkoop van elektrische fietsen met ruim 30 procent naar 547.000 stuks. Dat blijkt uit onderzoek door bureau GfK in opdracht van RAI Vereniging en BOVAG. De omzet uit fietsverkopen groeide naar een record van bijna 1,7 miljard euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2010. Vorig jaar werden in totaal bijna 1,1 miljoen fietsen verkocht.

08.00 - D66 wil kleinere buffer van coronavaccins om meer mensen te kunnen prikken

Nederland moet een kleinere buffervoorraad coronavaccins aanhouden zodat veel meer mensen een prik kunnen ontvangen. Dat wil regeringspartij D66 volgens RTL Nieuws. Volgens D66 zijn de leveringen van de coronavaccins door farmaceuten steeds voorspelbaarder en is het daardoor mogelijk meer vaccins uit te delen.

Nederland ligt nu op het Europees gemiddelde wat betreft het toedienen van vaccins. Naast de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca kan waarschijnlijk ook het vaccin van Johnson & Johnson snel worden toegediend, als het deze week wordt goedgekeurd.

07.50 - Ondanks sterk coronajaar toch rode cijfers bij Thuisbezorgd.nl

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, heeft coronajaar 2020 afgesloten met een nettoverlies. De Brits-Nederlandse onderneming profiteerde er wel van dat mensen massaal maaltijden bestelden vanwege alle strenge coronamaatregelen. Maar tegelijkertijd werd fors geïnvesteerd in de uitbreiding van de organisatie.

06.30 - GroenLinks wil gratis sneltesten voor iedereen

GroenLinks wil dat iedere Nederlander binnenkort gratis een pakketje sneltesten thuis ontvangt. Met dat voorstel komt de partij woensdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Zorgminister Hugo de Jonge zei eerder deze week dat hij hoopt volgende maand sneltests te kunnen inzetten. Ook D66 is voor gratis sneltesten.

05.15 - Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland ruim verdubbeld

Het aantal coronabesmettingen dat in het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, is meer dan verdubbeld ten opzichte van het aantal van dinsdagochtend. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde woensdagochtend 9146 nieuwe vastgestelde gevallen. Dinsdag waren dat er nog 4252.

04.30 - Voedselbank zag vorig jaar fors meer mensen langskomen

Het aantal mensen dat bij de Voedselbank aanklopt is het afgelopen coronajaar flink gestegen. Eind vorig jaar maakten 37.311 huishoudens ( zo'n 93.000 mensen) op dat moment gebruik van de Voedselbank. Dat is een stijging van 7,2 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het aantal kinderen (tot en met 17 jaar) dat voedselhulp kreeg, steeg zelfs met 9,3 procent tot 36.858. Volgens de Voedselbank zijn in de jaarcijfers per regio grote verschillen te zien. De grootste stijging was bijvoorbeeld in Rotterdam en de regio Amsterdam.

03.30 - Kamer voor het laatst voor verkiezingen in debat over corona

De Tweede Kamer debatteert vandaag met premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge over de aanpak van het coronavirus. Het is het laatste coronadebat voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week. Vooraf worden de Kamerleden weer bijgepraat door RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Het kabinet kondigde maandag een paar kleine versoepelingen aan. Zo mogen kinderen binnenkort weer zwemlessen volgen en komt er wat meer ruimte voor met name grote winkels. Het aantal besmettingen ligt nog te hoog om meer maatregelen los te laten. Ook de omstreden avondklok wil het kabinet in stand houden.

00.00 - CBS: zeker 16.000 mensen overleden aan COVID-19

Het coronavirus heeft in Nederland aan zeker 16.000 mensen het leven gekost. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de periode van maart tot en met november vorig jaar. Onderzoekers hebben hiervoor gekeken naar doodsoorzaakverklaringen van artsen. Daardoor kwamen ook de mensen in beeld die vermoedelijk wel zijn overleden aan COVID-19, maar daar niet op zijn getest.

Zo'n 13.500 mensen zijn overleden aan het coronavirus en zijn daar ook positief op getest. Bijna zes op de tien mensen die vermoedelijk of zeker zijn overleden aan het virus, ontvingen langdurige zorg. Dat waren bijvoorbeeld veel verpleeghuisbewoners. Het aantal coronadoden tot en met oktober was al bekend en daar komt nu het cijfer over november bij.

00.00 - Zo'n 6500 mensen beschikbaar als reserve voor de zorg

Op dit moment zijn 6518 mensen bereid om bij te springen in de zorg om het coronavirus te bestrijden. Ze vormen vooralsnog de reserve die het kabinet aan het opbouwen is om zorgpersoneel te kunnen ondersteunen bij de derde coronagolf en in de periode daarna.

Dit staat in een brief van minister Tamara van Ark van Medische Zorg aan de Tweede Kamer. De vorming van een nationale reserve voor de zorgsector gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer. Een motie hierover van PVV en CDA werd door de Kamer unaniem aangenomen.

