Coronanieuws: 814 nieuwe besmettingen, aantal sterfgevallen blijft dalen

Ook deze woensdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Op dit moment zijn 6518 mensen bereid om bij te springen in de zorg.

In de Brabantse ziekenhuizen lagen woensdag 300 coronapatiënten.

Er werden woensdag 814 nieuwe besmettingen geteld in Brabant. Dinsdag waren er dat 683.

Het aantal coronabesmettingen is in een week tijd gelijk gebleven. Het reproductiegetal is weer terug onder de 1.

15.45 - Meer nieuwe coronagevallen, aantal sterfgevallen blijft dalen

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 5330 nieuwe coronagevallen geregistreerd, waarvan 814 in Brabant. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal sinds 20 januari. In de afgelopen week zijn er gemiddeld 4600 positieve tests per dag gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat gemiddelde stijgt nu voor de derde dag op rij, maar blijft over het algemeen nog redelijk stabiel, rond de 4500 per dag.

Het aantal sterfgevallen blijft dalen. Afgelopen etmaal werd het overlijden van 31 coronapatiënten geregistreerd. Voor een woensdag is dat het laagste aantal sinds 30 september. In de laatste zeven dagen zijn 252 sterfgevallen genoteerd, en dat weekcijfer was sinds 22 oktober niet zo laag.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 1,1 miljoen mensen positief getest. Van 15.955 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. Dat aantal komt waarschijnlijk donderdag of vrijdag boven de 16.000 uit. Het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen ligt hoger.

15.35 - Rutte: op zijn vroegst 'in volgende ronde' fysiek hoger onderwijs

Ondanks aandringen van verschillende partijen in de Tweede Kamer, vindt premier Mark Rutte het nog onverstandig om universiteiten en hogescholen binnenkort fysiek onderwijs te laten geven. Daarvoor zijn de risico's nog te hoog, zegt de premier woensdag in de Kamer, wijzend naar de adviezen van experts. Wel wil hij "bij voorkeur kijken of het mogelijk is om in de volgende ronde voor het hoger onderwijs dingen mogelijk te maken". Het zou dan gaan om versoepelingen die vanaf 31 maart gelden.

15.30 - Minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Na twee dagen van stijgingen, is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal gedaald. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1913, dat zijn er 50 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen liggen er 560 op de intensive care, vier meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1353 coronapatiënten, een afname van 54 afgelopen etmaal.

Maandag en dinsdag nam het aantal opgenomen coronapatiënten toe, met respectievelijk 54 en 58. De vijf dagen daarvoor was er juist iedere keer sprake van een daling. Het is LCPS gaat er al een aantal weken van uit dat het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode stijgt. Dat is het gevolg van de oprukkende besmettelijkere Britse variant van het coronavirus.

15.00 - Studie: Britse variant coronavirus is vaker dodelijk

Nieuw Brits onderzoek duidt erop dat de Britse variant van het coronavirus tientallen procenten dodelijker is dan eerdere verschijningsvormen van het virus. Volgens een studie waarvan de resultaten woensdag in het British Medical Journal (BMJ) zijn verschenen, ligt het risico op overlijden tussen de 32 procent en 104 procent hoger met de Britse variant.

De onderzoekers vergeleken het aantal sterfgevallen onder bijna 55.000 mensen die de Britse variant hadden opgelopen met de sterfte onder een even grote en vergelijkbaar samengestelde groep die Covid-19 had gekregen door een oudere variant. In de groep met de gemuteerde versie waren 28 dagen na een positieve test 227 patiënten overleden. In de groep met een oudere virusvariant telden de wetenschappers in een net zo lang tijdsbestek 141 sterfgevallen.

Over het gevaar van de gemuteerde versie zijn de afgelopen maanden uiteenlopende analyses verschenen. Meerdere daarvan duiden op een hoger sterfterisico, maar niet allemaal.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zag in eerste instantie geen aanwijzingen dat de Britse mutatie dodelijker zou zijn, maar die inschatting heeft het instituut later bijgesteld. "Inmiddels is uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk duidelijk geworden dat mensen die daar besmet raken met de Britse variant zieker werden en vaker kwamen te overlijden dan het geval was bij de 'oude' varianten", zo staat te lezen op de website van het RIVM.

Het Britse onderzoek duidt weliswaar op een hoger sterfterisico, maar de onderzoekers van onder meer de University of Exeter benadrukken tegelijkertijd dat veruit de meeste mensen die besmet raken het overleven. Het sterfterisico komt volgens de studie met de Britse variant neer op 4,1 overlijdens per 1000 besmettingen. Met de varianten die al langer rondgingen, stond dat cijfer op 2,5 per 1000.

14.10 - Kamer kritisch over verlenging avondklok

Nu het kabinet de avondklok opnieuw wil verlengen, tot eind maart, zwelt de kritiek in de Tweede Kamer op de maatregel aan. Niet alleen oppositiepartijen die al in januari tegen de invoering waren, maar ook partijen als D66 en GroenLinks vragen zich woensdag in een debat in de Tweede Kamer af hoeveel langer het paardenmiddel onder de coronamaatregelen nog kan worden gehandhaafd.

13.50 - 'Selfiehoekjes' bij meerdere vaccinatielocaties

Bij meerdere vaccinatielocaties zijn speciale 'selfiehoekjes' ingericht. Mensen kunnen daar voor of na hun vaccinatie een foto van zichzelf maken. Het gebeurde te vaak dat mensen een selfie maakten op het moment van vaccineren.

"We hebben al snel geconstateerd dat er een behoefte is om selfies te maken. Maar dat kan niet tijdens het zetten van de prik. We willen geen opstoppingen en we willen niet dat mensen ongewenst in beeld komen", laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten na een bericht van NU.nl.

13.35 - Festivals 7th Sunday en Harmony of Hardcore gaan niet door

Ook de grote festivals 7th Sunday en Harmony of Hardcore gaan dit jaar niet door. Harmony of Hardcore stond 22 mei op de planning, 7th Sunday een dag later. De festivals worden altijd op hetzelfde terrein gehouden en is ook van dezelfde organisatie, Par-T. Het gaat om festivals waar 40.000 bezoekers op af komen.

13.30 - Dijkhoff en Wilders manen kabinet tot haast met sneltesten

In het laatste coronadebat voor de verkiezingen van volgende week, roepen de grote rechtse partijen het kabinet op haast te maken met sneltesten. "Waar blijven ze?" vraagt PVV-leider Geert Wilders zich af over blaastesten die mensen meer ruimte moeten geven. Ook VVD'er Klaas Dijkhoff wil weten waarom sneltesten nog niet in de Nederlandse buurtsupers liggen.

13.00 - Bernhoven wil deel coronapatiënten thuis behandelen

Het ziekenhuis Bernhoven gaat bij nieuwe coronapatiënten eerst checken of zij thuis behandeld kunnen worden. Wie daarvoor in aanmerking komt, wordt ondergebracht bij de huisarts of thuiszorg. Daarvoor heeft het ziekenhuis afspraken gemaakt in de regio Oss-Uden-Meierijstad.

Met het nieuwe 'coronaprotocol' kan de druk op de ziekenhuizen verlicht worden, aldus Bernhoven. Tijdens de eerste golf werden mensen die zich met corona op de spoedeisende hulp meldden volgens het ziekenhuis ‘min of meer automatisch’ opgenomen, maar uit ervaring blijkt dat thuiszorg bij Covid-19 in bepaalde gevallen ook goed mogelijk is.

Als iemand te kwetsbaar is om naar het ziekenhuis te gaan, wordt die voortaan thuis behandeld. Dan gaat het vaak om het thuis toedienen van zuurstof en mogelijk ook medicijnen. Gaat de patiënt hard achteruit, dan kan die opgenomen worden op een Covid-afdeling in een verpleeghuis in de buurt.

Bij een patiënt die zich op de spoedeisende hulp meldt, wordt eerst gekeken of zijn of haar toestand stabiel is. Is dat het geval, dan mag diegene naar huis. Als dat nodig is, kan de patiënt dan ook nog een zuurstofcilinder en medicijnen meekrijgen. De huisarts is dan verantwoordelijk voor de verdere behandeling.

12.30 - Kwart werkgevers wil zakenreis schrappen

Een kwart van de werkgevers is van plan om dit jaar zakelijke reizen te schrappen vanwege de coronapandemie. Dat schrijft zakelijk advies- en onderzoeksbureau Aon in een rapport. Vorig jaar werd nog 87 procent van de internationale zakenreizen geannuleerd als gevolg van de virusuitbraak, in verband met de reisbeperkingen en zorgen om het welzijn van werknemers.

12.20 - Meer cybercrime in coronajaar 2020, meer jongeren verdacht van geweldsdelict

De criminaliteit in coronajaar 2020 zag er anders uit dan in andere jaren, heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt. Er waren minder inbraken en ook minder uitgaansgeweld, maar daar tegenover staat een flinke toename in cybercriminaliteit. Zo steeg het aantal gevallen van identiteitsfraude en fraude met online handel met meer dan dertig procent. Er waren 480 verdachten voor cybercrime, bijna een kwart meer dan in 2019. Bij fraude met betaalgegevens waren er bijna de helft meer verdachten (680).

Het OM ziet een 'opvallende toename' in het aantal mensen dat verdacht wordt van doodslag of een poging daartoe. Vorig jaar steeg dat getal met 21 procent tot iets meer dan 1400 verdachten. In 2019 was er ook een stijging, toen ging het om een toename van 25 procent.

Ook is het aantal minderjarigen dat verdacht wordt van ernstige geweldsdelicten gestegen, van 1633 in 2019 naar 1904 in 2020.

12.10 - Zondag klimaatprotest naast coronaprotest bij Malieveld Den Haag

Klimaatactivisten en coronacritici willen zondag vrijwel naast elkaar demonstreren op het Malieveld in Den Haag. De gemeente is met de organisatoren in gesprek over de twee protesten, om te kijken hoe het goed geregeld kan worden. Het is het laatste weekend voor de Tweede Kamerverkiezingen.

11.20 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 300 coronapatiënten dat zijn er tien minder dan dinsdag. Het afgelopen etmaal zijn 39 nieuwe coronapatiënten opgenomen, zes minder dan een dag eerder. 43 patiënten werden ontslagen uit het ziekenhuis. Ze werden er overgeplaatst en zeven zijn er overleden.

11.05 - Lockdowns nemen hap van 25 procent uit Nederlandse kantorenmarkt

De coronacrisis heeft de markt voor kantoren een aanzienlijke klap toegebracht. Nadat thuiswerken de norm was geworden, hadden werkgevers in Nederland even geen behoefte aan nieuwe werkplekken voor hun personeel. Via leden van makelaarsvereniging NVM werd daardoor een kwart minder kantoorruimte verkocht of verhuurd.

10.50 - Kuipers: glas is halfvol, wacht nog met versoepelingen

De politiek kan het beste nog een tijdje wachten met verdere versoepeling van de coronamaatregelen, vindt Ernst Kuipers. "Als je het nog even uitstelt, kom je in een veel rustiger vaarwater", zei de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) tijdens een presentatie aan Tweede Kamerleden.

"Het glas is halfvol", beschreef hij de huidige situatie in de ziekenhuizen. Die zijn ondanks de aanhoudend hoge aantallen Covid-19-patiënten in staat de belangrijkste zorg voor patiënten te leveren. Een deel van de zogeheten planbare zorg, die zonder gezondheidsschade langer kan wachten, stellen ze echter nog altijd uit vanwege de drukte.

10.45 - 'Stel operatie coronapatiënt uit voor kleiner overlijdensrisico'

Coronapatiënten hebben een meer dan tweeënhalf keer zo groot risico op overlijden na een operatie, als deze plaatsvindt in de eerste zes weken nadat zij positief zijn getest. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek, waar ook zeventien Nederlandse ziekenhuizen hebben deelgenomen.

Operaties van patiënten die positief zijn getest zouden, indien mogelijk, minstens zeven weken moeten worden uitgesteld, aldus het Universitair Medisch Centrum Groningen.

10.40 - Nieuwe app met bewijs negatieve coronatest komend weekend getest

Een nieuwe corona-app van de overheid, waarmee mensen kunnen aantonen dat ze onlangs negatief getest zijn op het coronavirus, wordt komend weekend voor het eerst getest. Dat gebeurt bij twee testfestivals in Biddinghuizen. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd.

Elk festival heeft ongeveer 1500 bezoekers, die zich van tevoren moeten laten testen op het coronavirus. Bij de test krijgen ze een code, die ze kunnen invoeren in de nieuwe app, CoronaCheck. Die maakt een zogeheten QR-code aan, die de medewerkers van het festival bij de ingang kunnen scannen. Dan zien ze of de bezoeker inderdaad negatief getest is.

08.40 - Ruim 30 procent meer elektrische fietsen verkocht in 2020

De coronacrisis heeft vorig jaar voor een flinke stimulans gezorgd van de fietsverkopen in Nederland. Zo steeg de verkoop van elektrische fietsen met ruim 30 procent naar 547.000 stuks. Dat blijkt uit onderzoek door bureau GfK in opdracht van RAI Vereniging en BOVAG. De omzet uit fietsverkopen groeide naar een record van bijna 1,7 miljard euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2010. Vorig jaar werden in totaal bijna 1,1 miljoen fietsen verkocht.

08.00 - D66 wil kleinere buffer van coronavaccins om meer mensen te kunnen prikken

Nederland moet een kleinere buffervoorraad coronavaccins aanhouden zodat veel meer mensen een prik kunnen ontvangen. Dat wil regeringspartij D66 volgens RTL Nieuws. Volgens D66 zijn de leveringen van de coronavaccins door farmaceuten steeds voorspelbaarder en is het daardoor mogelijk meer vaccins uit te delen.

Nederland ligt nu op het Europees gemiddelde wat betreft het toedienen van vaccins. Naast de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca kan waarschijnlijk ook het vaccin van Johnson & Johnson snel worden toegediend, als het deze week wordt goedgekeurd.

07.50 - Ondanks sterk coronajaar toch rode cijfers bij Thuisbezorgd.nl

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, heeft coronajaar 2020 afgesloten met een nettoverlies. De Brits-Nederlandse onderneming profiteerde er wel van dat mensen massaal maaltijden bestelden vanwege alle strenge coronamaatregelen. Maar tegelijkertijd werd fors geïnvesteerd in de uitbreiding van de organisatie.

06.30 - GroenLinks wil gratis sneltesten voor iedereen

GroenLinks wil dat iedere Nederlander binnenkort gratis een pakketje sneltesten thuis ontvangt. Met dat voorstel komt de partij woensdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Zorgminister Hugo de Jonge zei eerder deze week dat hij hoopt volgende maand sneltests te kunnen inzetten. Ook D66 is voor gratis sneltesten.

05.15 - Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland ruim verdubbeld

Het aantal coronabesmettingen dat in het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, is meer dan verdubbeld ten opzichte van het aantal van dinsdagochtend. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde woensdagochtend 9146 nieuwe vastgestelde gevallen. Dinsdag waren dat er nog 4252.

04.30 - Voedselbank zag vorig jaar fors meer mensen langskomen

Het aantal mensen dat bij de Voedselbank aanklopt is het afgelopen coronajaar flink gestegen. Eind vorig jaar maakten 37.311 huishoudens ( zo'n 93.000 mensen) op dat moment gebruik van de Voedselbank. Dat is een stijging van 7,2 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het aantal kinderen (tot en met 17 jaar) dat voedselhulp kreeg, steeg zelfs met 9,3 procent tot 36.858. Volgens de Voedselbank zijn in de jaarcijfers per regio grote verschillen te zien. De grootste stijging was bijvoorbeeld in Rotterdam en de regio Amsterdam.

03.30 - Kamer voor het laatst voor verkiezingen in debat over corona

De Tweede Kamer debatteert vandaag met premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge over de aanpak van het coronavirus. Het is het laatste coronadebat voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week. Vooraf worden de Kamerleden weer bijgepraat door RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Het kabinet kondigde maandag een paar kleine versoepelingen aan. Zo mogen kinderen binnenkort weer zwemlessen volgen en komt er wat meer ruimte voor met name grote winkels. Het aantal besmettingen ligt nog te hoog om meer maatregelen los te laten. Ook de omstreden avondklok wil het kabinet in stand houden.

00.00 - CBS: zeker 16.000 mensen overleden aan COVID-19

Het coronavirus heeft in Nederland aan zeker 16.000 mensen het leven gekost. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de periode van maart tot en met november vorig jaar. Onderzoekers hebben hiervoor gekeken naar doodsoorzaakverklaringen van artsen. Daardoor kwamen ook de mensen in beeld die vermoedelijk wel zijn overleden aan COVID-19, maar daar niet op zijn getest.

Zo'n 13.500 mensen zijn overleden aan het coronavirus en zijn daar ook positief op getest. Bijna zes op de tien mensen die vermoedelijk of zeker zijn overleden aan het virus, ontvingen langdurige zorg. Dat waren bijvoorbeeld veel verpleeghuisbewoners. Het aantal coronadoden tot en met oktober was al bekend en daar komt nu het cijfer over november bij.

00.00 - Zo'n 6500 mensen beschikbaar als reserve voor de zorg

Op dit moment zijn 6518 mensen bereid om bij te springen in de zorg om het coronavirus te bestrijden. Ze vormen vooralsnog de reserve die het kabinet aan het opbouwen is om zorgpersoneel te kunnen ondersteunen bij de derde coronagolf en in de periode daarna.

Dit staat in een brief van minister Tamara van Ark van Medische Zorg aan de Tweede Kamer. De vorming van een nationale reserve voor de zorgsector gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer. Een motie hierover van PVV en CDA werd door de Kamer unaniem aangenomen.

