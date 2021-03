Zo pomp je een recreatieplas van 20 miljoen liter leeg

Wachten op privacy instellingen... Miljoenen liters water worden weggepompt uit recreatieplas Miljoenen liters water worden weggepompt uit recreatieplas Volgende Vorige vergroot 1/3 Zo zag het leegpompen van recreatieplas De heische Tip eruit

De recreatieplas bij camping De Heische Tip in Zeeland ligt er de komende dagen bijzonder bij. De twintig miljoen liter water uit de plas wordt weggepompt om de bodem aan te pakken en het zwemwater weer mooi helder te krijgen.

De plas wordt eens in de tien jaar leeggepompt, zegt campingbaas Patrick van den Berg. Door de jaren heen wordt het water modderig en troebel. “Dan krijg je slibvorming. Dit is nodig om de boel weer op te frissen. We gaan ook het middelste stuk van de plas uitdiepen. Daarmee kunnen we het beter opvangen als het waterpeil in de zomer laag is. Als het dieper is, heb je meer water en kun je beter zwemmen.”

“Wij hoeven geen kraan open te zetten, dat doet de natuur.”

Twee bedrijven zijn ingehuurd voor de klus. Ze leggen een slordige 250 meter aan buizen aan, om het water mee af te voeren. Dat wordt met een ontziltingsmachine gereinigd en via een sloot verderop overgepompt naar natuurgebied De Maashorst.

Het pompen gaat zo’n 2 à 3 weken duren, schat Van den Berg. En daarna is het een kwestie van wachten totdat de natuur zijn werk doet. “Het water komt dan weer uit de grond omhoog”, zegt de campingbaas. "Het is een combinatie van regen en grondwater." Lachend: “Wij hoeven inderdaad geen kraan open te zetten, dat doet de natuur.”

"Ik verwacht geen Romeinse slagvelden of zoiets.”

Wat daarbij helpt, is dat in de grote sloten van De Maashorst schotten zijn geplaatst om het (grond)waterpeil hoog te houden, zegt Van den Berg. "Omdat we in dit gebied in de zomer vaak enorm last hebben van droogte."

Verwacht hij nog spannende vondsten in de bodem? Een kluis of autowrak bijvoorbeeld? “Ik heb al iemand uitgenodigd met een metaaldetector", zegt Van den Berg. "Maar het zullen vooral dingen zijn die je verliest met zwemmen; armbandjes, ringen, kleingeld. Dat zal dus niet zo spannend worden. Ik verwacht geen Romeinse slagvelden of zoiets.”

Het kan een paar weken duren voordat de plas weer vol ligt. “We krijgen vanaf 1 april weer gasten. Dan is alles klaar en kan iedereen weer van het water genieten.”

