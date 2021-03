Bejaarde man rijdt achteruit buurthuis in Berlicum binnen

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

In Berlicum is woensdagmiddag een auto achteruit het buurthuis 'De Inloop' binnengereden. De hoogbejaarde bestuurder is door ambulancebroeders nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In het buurthuis aan de Kerkwijk was op dat moment niemand aanwezig.

Volgens een omstander zou de automobilist achteruit de parkeerplaats zijn afgereden. Tijdens het rijden is er iets misgegaan waardoor de auto een deel van de gevel heeft geramd en het buurthuis is binnengereden. De schade aan het gebouw en de auto is groot.

