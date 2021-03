'Politiehonden in opleiding mishandeld bij Brabantse trainingsvereniging'

vergroot

Bij een Brabantse vereniging die politiehonden opleidt, zijn honden mishandeld. Het tv-programma Zembla laat daar donderdagavond actuele beelden van zien. De voorzitter van de club zegt dat de mishandelingen nodig zijn omdat 'je de honden anders niet de baas kunt'. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV). Waar in Brabant de vereniging zit, wil Zembla niet zeggen in verband met bronbescherming.

Voordat een politiehond kan worden ingezet, wordt die getraind bij een van de 350 particuliere clubs die bij de KNPV zijn aangesloten. Als de dieren een certificaat hebben, kan de politie ze kopen. Bijna alle politiehonden komen bij de KNPV vandaan.

In de uitzending is te zien hoe honden geslagen worden met een slipketting (een soort metalen halsband) en een stok. Een van de trainers houdt een veedrijver vast. Daarmee kunnen elektrische schokken worden gegeven.

'Politie weet ervan'

De voorzitter van de Brabantse hondenvereniging in kwestie zegt dat de politie van de mishandelingen weet. Dat moet wel, zegt hij tegen Zembla, omdat dat volgens hem ook gebeurt als de politie komt kijken om honden te kopen. De KNPV heeft aangekondigd dat ze onderzoek gaat doen naar de Brabantse club.

Klokkenluiders binnen de KNPV zeggen tegen Zembla dat de dierenmishandelingen in Brabant niet op zichzelf staan. Ook bij andere verenigingen in Nederland zouden honden nog steeds op grote schaal mishandeld worden door ze te schoppen, met stokslagen en met stroomstootapparatuur. RamBam (2018) en Undercover in Nederland (2020) deden daar ook al onthullingen over.

Volgens de klokkenluiders is de politie te veel verweven met de KNPV. Niet alleen neemt de politie er bijna al haar honden af, ook zijn veel hondengeleiders van de politie ook KNPV-lid, stelt Zembla. Ook zitten politiemensen er in het bestuur. De Nationale Politie ontkent die verwevenheid.

Bekijk hier alvast een stukje van de uitzending.

