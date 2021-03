Moniek is bruidsfotograaf, maar legde tijdens de lockdown haar gezin vast

Moniek en haar gezin in lockdown (foto: Moniek van Gils). Foto: Moniek van Gils. Foto: Moniek van Gils. Foto: Moniek van Gils. (foto: Moniek van Gils). Volgende Vorige vergroot 1/5 Moniek en haar gezin in lockdown (foto: Moniek van Gils).

Toen de coronacrisis uitbrak, zat bruidsfotograaf Moniek zonder opdrachten. Ze besloot daarom elke dag haar gezin te fotograferen en de ups en downs van de eerste lockdown in beeld te brengen en ze hield ook een dagboek bij. Een jaar later is alles gebundeld in een boek.

Rebecca Seunis Geschreven door

Moniek van Gils (40) uit Klundert is al sinds 2007 fotograaf en heeft een passie voor bruidsfotografie. Met tot wel vijftien bruiloften per jaar had ze haar handen vol aan haar werk. En toen kwam corona.

“Dat was een grote uitdaging. Ik wilde blijven fotograferen want dat geeft me een doel. Dus maakte ik elke dag foto’s van ons gezin. Daarnaast nam ik een bijbaan in de zorg.”

Foto: Moniek van Gils. vergroot

Elke dag fotografeerde ze zichzelf, haar vriend en hun 8-jarige zoon. Ze wist natuurlijk niet hoe lang de lockdown ging duren. “We gingen uit van drie weken, uiteindelijk heb ik 58 dagen gefotografeerd. Je ziet daarop van alles. Van het avondeten tot een hoop was waar ik geen zin in had. Je ziet mij huilen, je ziet mijn zoon boos.”

Foto: Moniek van Gils. vergroot

Een behoorlijk intiem portret dus. “Ik heb wel eens gedacht: wie zit hierop te wachten? Maar ik heb de foto’s dagelijks op Facebook geplaatst en de reacties waren heel positief. Het is zoals het is en ik heb niks te verliezen. Dus ja, het is eng maar het is er nu in boekvorm.”

Foto: Moniek van Gils. vergroot

Het boek Waar Liefde Woont... is vanaf nu te koop bij verschillende (online) boekhandels en via uitgeverij Spinam Media.

