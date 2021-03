Man blijft maar bellen achter het stuur en krijgt voor 1500 euro aan boetes

Archieffoto Pexels. vergroot

Een 40-jarige man uit Geleen is woensdag betrapt toen hij in Eindhoven zat te bellen achter het stuur. Hij bleek een veelpleger te zijn, want de Limburger werd in de afgelopen maanden al vijf keer gepakt voor dezelfde overtreding.

Rebecca Seunis Geschreven door

Zelfs de verkeerspolitie kan het niet goed begrijpen en sluit de tweet over de man af met het woord ‘zucht’. De man werd tussen december en maart al vijf keer gepakt terwijl hij met zijn telefoon aan zijn oor achter het stuur zat.

De man moest telkens diep in de buidel tasten. De boete voor niet-handsfree bellen achter het stuur is 340 euro. Zijn gewoonte heeft de man dus al meer dan 1500 euro gekost in een paar maanden tijd. De boete was in 2020 nog 240 euro.

