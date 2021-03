Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Leo kreeg een kappersset en helpt nu andere daklozen van hun coronakapsel af

Knippen is de passie van Leo Langa, in Eindhoven beter bekend als Leo de dakloze. Hij zag woensdag zijn grote wens in vervulling gaan. Hij kreeg van Stichting (Z)onder Dak een kappersset. Meteen daarna hielp hij andere daklozen van hun coronakapsel af. En dat deed hij natuurlijk gewoon op straat.

“Ik kom eigenlijk uit Limburg, maar ik ben naar Eindhoven verhuisd omdat mijn moeder en zus hier wonen en ze allebei ziek zijn. Toen heb ik alles achtergelaten en ben ik zo’n beetje dakloos geworden”, vertelt Leo.

Afgelopen kerst liep hij met zijn moeder langs de Catharinakerk in Eindhoven waar een wensboom stond voor daklozen. Beiden hingen een wens in de boom. Zijn moeder wenste dat haar dochter beter zou worden en Leo wenste een nieuwe kappersset.

“Toen ik hem belde om te zeggen dat zijn wens zou uitkomen was hij echt heel blij”, vertelt Hugo van Rooij van Stichting (Z)onder Dak. “Het belangrijkste dat je nu ziet is dat hij weer eigenwaarde krijgt. En ik denk dat dit het belangrijkste is. En het mooie is dat je dit dus gewoon met een klein cadeautje kan bereiken.”

Voor en na. vergroot

Verschillende daklozen meldden zich woensdag om bij Leo om te worden geknipt. De moeder van Leo stond met tranen in haar ogen te kijken. “Leo is van jongs af aan al aan het knippen. Toen hij elf was ging hij op Curaçao bij zijn oom helpen in de kapperszaak. Eerst alleen het opvegen van de haren en wat schoonmaken. Maar stapje voor stapje heeft hij leren knippen. Dat is wat hij het liefste doet. Ik ben zo blij voor hem!”

