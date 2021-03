Garagebox vol drugsafval gevonden in Nuenen

Foto: Sem van Rijssel SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Sem van Rijssel SQ Vision.

In een garagebox aan het IJsvogelhof in Nuenen is woensdagmiddag een grote hoeveelheid drugsafval gevonden.

Op foto’s zijn tientallen blauwe vaten te zien. De politie spreekt zelfs van 70 tot 80 vaten. Ooggetuigen spreken van een penetrante geur die in hele straat hangt. De geur is specifiek te linken aan drugsafval.

De brandweer deed onderzoek en de straat werd daarvoor afgezet.

